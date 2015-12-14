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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/12/15

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/12/15 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/12/15

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:


> تتلقى مكافأة فى العمل وتحظى بالشعور بالرضا أخيرًا بعد فترة طويلة من السعى وراء أهدافك، لا تشعر بالغرور، ولا تبدأ فى كسب ثقة مدرائك على حساب الآخرين، وتذكر أن العلاقات الإنسانية أهم شىء فى العمل.

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:


>تتعثر فى وعكة صحية بسيطة بسبب برد الشتاء الذى يحاصرك هذه الأيام، التزم بالأماكن الدافئة، وحاول ألا تقسو على نفسك فى العمل حتى لا تتدهور صحتك، واستشر الأطباء إذا شعرت بتدهور الأمور كثيرًا.

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:


>تترك حبيب، وتدخل فى حالة حزن ما بعد الإنفصال، لا تقلق فوحدتك لن تدم طويلا، وستجد من يترك باب قلبك، بالرغم من أنك لم تتوقع أبدًا المحبة من هذا الشخص.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


> برج هوائى، ويصنف بـأنه ملك العلاقات، يتصف صاحبه بأنه يحترف التواصل مع الآخرين، وهو أيضا ذكى، وملم بكم هائل من المعلومات حول مجالات شتى من الحياة، وأدائه فى الحياة سريع، وذكى ويتمتع بسرعة البديهة. ويحاول صاحب برج الجوزاء طوال الوقت رؤية الأمور من أكثر من منظور، ومراجعة كل الخيارات المتاحة، ويضع مقارنات مستمرة فى عقله بين المميزات والعيوب ليصل إلى ما يجعله راضيا ويحقق له التوازن النفسى. وعن حظ برج الجوزاء اليوم الاثنين، يتنبأ علماء الفلك بسطوع نجم العمل فى حياتك، وخفوت بسيط فى نجم الحب، لا تكن متسرع، وخذ راحتك قبل اتخاذ أى قرار اليوم ،حتى لا تندم عليه لاحقًا.

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مصر 365

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