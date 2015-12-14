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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2015/12/15

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2015/12/15 حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2015/12/15

حظك اليوم لبرج الحمل:


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على الصعيد المهنى:


>حان الوقت لتأخذ مواقف حاسمة فى ما يتعلق بأمور العمل. تغاضيك عن أخطاء الآخرين بحقك، وتساهلك معهم يجعلهم يظنون أنك ضعيف الشخصية. بداخلك خوف من ألا تكون قادرًا على المواجهة والانتصار ولكن لديك ما يؤهلك تمامًا لتفعل ذلك بنجاح فثق بقدراتك.

على الصعيد العاطفى


>يجب أن تكف عن جلد الذات والتفكير فى الأخطاء التى سببت فشل العلاقات السابقة لك لأنه لن يفيد شيئًا، يكفى أنك أدركت وجود الخطأ لتعمل على تفاديه فى العلاقة القادمة. لا يزال لديك ما تقدمه للآخرين فثق بنفسك وابحث عن الحب بقلب مفتوح.

على الصعيد الصحي:


>الضغط العصبى والكتمان الشديد ورغبتك المستمرة فى التنفيس عن غضبك من خلال عادات غذائية غير صحية لن يضر أحدًا سواك. تعانى الكثير من المشاكل فى المعدة فى الفترة المقبلة بسبب استهتارك بالنظام الغذائى والتهاون فى عاداتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>يمكن أن تكون أيامك المقبلة سيئة للغاية ويمكن أن تكون جيدة، الأمر فى يديك ويتوقف على أن تتخذ قرارًا فى القضايا والمسائل التى لم تحسمها حتى الآن، تشجع على اتخاذ القرار ولا تفكر كثيرًا فى العواقب فأنت لديك من الذكاء ما يكفى لتدارك أية أثار جانبية لقراراتك.

 

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مصر 365

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