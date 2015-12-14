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حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/12/15

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حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/12/15 حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/12/15

توقعات لبرج الحوت على الصعيد المهنى:


> تبدأ فى عمل جديد، وتتعرف إلى شريك يكتب لك النجاح بفضله، تمسك بهذه العلاقة، وحاول كسب ثقته، وأثبت له أنه كان على حق من البداية عندما اختار مشاركتك.

توقعات لبرج الحوت على الصعيد الصحى:


>صحتك تتحسن، وتبدأ فى ممارسة الرياضة بشكل دائم، وهذا يظهر على جسمك بوضوح، احذر من غيرة الناس، والمشاكل النفسية، وكن متسامحًا إلى أقصى حد حتى يرتاح بالك وتهدأ نفسيتك.

توقعات لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:


>لا يوجد شخص لا يخطأ، أغفر لحبيبك، وأطلب منه فتح صفحة جديدة، وكفى لومًا له على هذا الخطأ غير المقصود.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


> برج مائي، ويصنف بـأنه يظهر لك فى علاقته كثيرا من اللطف والشفافية، ويجذبك إليه بسهولة ويأسرك بكلماته، ولكن ليس بكل ما فى الكلمة من معنى، لأنه من الصعب أن تسجن الحوت ضمن إطار معين إذا حاولت أن تجبره على تفسير وشرح ما يشعر به، فستكون كمن يحاول القبض على الماء ينساب بين أصابعك ويختفى.

وعن حظ برج الحوت اليوم الاثنين، يتنبأ علماء الفلك بوقوف الحظ إلى جانبك، وفتح باب للسعادة والرزق اليوم، لا تنسى الفقراء من أعمالك، وأجعل مشاعرك توجهك فى الاتجاه الصحيح.
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مصر 365

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