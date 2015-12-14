حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2015/12/15

توقعات لبرج الميزان على الصعيد المهنى:

> تتعثر فى مشكلة صغيرة، وتقوم منها بسرعة، كن صادقاً، ولا تخلق لنفسك مشكلة من الهواء، وتأكد أن الله سيرد لك غيبتك ما دمت لم تكن تنوى الأذية لأحد. توقعات لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

>النظام الصحى الذى اتبعته الأيام الماضية بدأ فى إعطاء مفعول جيد، استمر عليه، ولا توقف فجأة حتى لا تعد حالتك إلى أسوأ مما كانت قبل البدء فى هذا النظام. توقعات لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

>تستشعر الأمل فى علاقة جديدة، مع شخص من خارج دائرة معارفك، حاول الاقتراب منه أكثر، وابحث عن الصفات المشتركة بينكما، ولا تستمع لكلام الناس خاصة الحاقدين منهم. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>برج الميزان برج هوائى يتمتع بحماسة كبيرة فى العمل والصداقة والحب، فهو أفضل صديق يمكن أن تحظى به، وصفاته المخلصه تجعله حبيب مثالى ومضحى حتى لو على حساب نفسه، وهو وقور ومعتز بأشيائه جدًا، كما أن حياته يغلب عليها الصدق والنظام فى المنزل والعمل، وعن حظ برج الميزان اليوم الاثنين يرى علماء الفلك والأبراج أن الأمل لا زال موجودًا، فلا تفقده أنت، واتبع قلبك دائماً قبل الدخول فى علاقة جديدة، كما يبشرك البرج بحدث سعيد يأتيك بالصدفة ويتسبب لك فى خير كثير.

شبكةعيونالإخبارية

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