توقعات الأبراج يوم الاثنين 2015/12/14

حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/12/14

توقعات لبرج الميزان على الصعيد المهنى:

توقعات لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/12/14

توقعات لبرج الحوت على الصعيد المهنى:

توقعات لبرج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

> تتعثر فى مشكلة صغيرة، وتقوم منها بسرعة، كن صادقاً، ولا تخلق لنفسك مشكلة من الهواء، وتأكد أن الله سيرد لك غيبتك ما دمت لم تكن تنوى الأذية لأحد.>النظام الصحى الذى اتبعته الأيام الماضية بدأ فى إعطاء مفعول جيد، استمر عليه، ولا توقف فجأة حتى لا تعد حالتك إلى أسوأ مما كانت قبل البدء فى هذا النظام.>تستشعر الأمل فى علاقة جديدة، مع شخص من خارج دائرة معارفك، حاول الاقتراب منه أكثر، وابحث عن الصفات المشتركة بينكما، ولا تستمع لكلام الناس خاصة الحاقدين منهم.>برج الميزان برج هوائى يتمتع بحماسة كبيرة فى العمل والصداقة والحب، فهو أفضل صديق يمكن أن تحظى به، وصفاته المخلصه تجعله حبيب مثالى ومضحى حتى لو على حساب نفسه، وهو وقور ومعتز بأشيائه جدًا، كما أن حياته يغلب عليها الصدق والنظام فى المنزل والعمل، وعن حظ برج الميزان اليوم الاثنين يرى علماء الفلك والأبراج أن الأمل لا زال موجودًا، فلا تفقده أنت، واتبع قلبك دائماً قبل الدخول فى علاقة جديدة، كما يبشرك البرج بحدث سعيد يأتيك بالصدفة ويتسبب لك فى خير كثير.> تبدأ فى عمل جديد، وتتعرف إلى شريك يكتب لك النجاح بفضله، تمسك بهذه العلاقة، وحاول كسب ثقته، وأثبت له أنه كان على حق من البداية عندما اختار مشاركتك.>صحتك تتحسن، وتبدأ فى ممارسة الرياضة بشكل دائم، وهذا يظهر على جسمك بوضوح، احذر من غيرة الناس، والمشاكل النفسية، وكن متسامحًا إلى أقصى حد حتى يرتاح بالك وتهدأ نفسيتك.>توقعات لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:>لا يوجد شخص لا يخطأ، أغفر لحبيبك، وأطلب منه فتح صفحة جديدة، وكفى لومًا له على هذا الخطأ غير المقصود.> برج الحوت برج مائي، ويصنف بـأنه يظهر لك فى علاقته كثيرا من اللطف والشفافية، ويجذبك إليه بسهولة ويأسرك بكلماته، ولكن ليس بكل ما فى الكلمة من معنى، لأنه من الصعب أن تسجن الحوت ضمن إطار معين إذا حاولت أن تجبره على تفسير وشرح ما يشعر به، فستكون كمن يحاول القبض على الماء ينساب بين أصابعك ويختفى.

وعن حظ برج الحوت اليوم الاثنين، يتنبأ علماء الفلك بوقوف الحظ إلى جانبك، وفتح باب للسعادة والرزق اليوم، لا تنسى الفقراء من أعمالك، وأجعل مشاعرك توجهك فى الاتجاه الصحيح.

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 2015/12/14

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/12/14

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

حظك اليوم برج الجدى الاثنين 2015/12/14

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

حظك اليوم برج الثور الاثنين 2015/12/14

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>حان الوقت لتأخذ مواقف حاسمة فى ما يتعلق بأمور العمل. تغاضيك عن أخطاء الآخرين بحقك، وتساهلك معهم يجعلهم يظنون أنك ضعيف الشخصية. بداخلك خوف من ألا تكون قادرًا على المواجهة والانتصار ولكن لديك ما يؤهلك تمامًا لتفعل ذلك بنجاح فثق بقدراتك.>يجب أن تكف عن جلد الذات والتفكير فى الأخطاء التى سببت فشل العلاقات السابقة لك لأنه لن يفيد شيئًا، يكفى أنك أدركت وجود الخطأ لتعمل على تفاديه فى العلاقة القادمة. لا يزال لديك ما تقدمه للآخرين فثق بنفسك وابحث عن الحب بقلب مفتوح.>الضغط العصبى والكتمان الشديد ورغبتك المستمرة فى التنفيس عن غضبك من خلال عادات غذائية غير صحية لن يضر أحدًا سواك. تعانى الكثير من المشاكل فى المعدة فى الفترة المقبلة بسبب استهتارك بالنظام الغذائى والتهاون فى عاداتك الصحية.>يمكن أن تكون أيامك المقبلة سيئة للغاية ويمكن أن تكون جيدة، الأمر فى يديك ويتوقف على أن تتخذ قرارًا فى القضايا والمسائل التى لم تحسمها حتى الآن، تشجع على اتخاذ القرار ولا تفكر كثيرًا فى العواقب فأنت لديك من الذكاء ما يكفى لتدارك أية أثار جانبية لقراراتك.> تتلقى مكافأة فى العمل وتحظى بالشعور بالرضا أخيرًا بعد فترة طويلة من السعى وراء أهدافك، لا تشعر بالغرور، ولا تبدأ فى كسب ثقة مدرائك على حساب الآخرين، وتذكر أن العلاقات الإنسانية أهم شىء فى العمل.>تتعثر فى وعكة صحية بسيطة بسبب برد الشتاء الذى يحاصرك هذه الأيام، التزم بالأماكن الدافئة، وحاول ألا تقسو على نفسك فى العمل حتى لا تتدهور صحتك، واستشر الأطباء إذا شعرت بتدهور الأمور كثيرًا.>تترك حبيب، وتدخل فى حالة حزن ما بعد الإنفصال، لا تقلق فوحدتك لن تدم طويلا، وستجد من يترك باب قلبك، بالرغم من أنك لم تتوقع أبدًا المحبة من هذا الشخص.> برج الجوزاء برج هوائى، ويصنف بـأنه ملك العلاقات، يتصف صاحبه بأنه يحترف التواصل مع الآخرين، وهو أيضا ذكى، وملم بكم هائل من المعلومات حول مجالات شتى من الحياة، وأدائه فى الحياة سريع، وذكى ويتمتع بسرعة البديهة. ويحاول صاحب برج الجوزاء طوال الوقت رؤية الأمور من أكثر من منظور، ومراجعة كل الخيارات المتاحة، ويضع مقارنات مستمرة فى عقله بين المميزات والعيوب ليصل إلى ما يجعله راضيا ويحقق له التوازن النفسى. وعن حظ برج الجوزاء اليوم الاثنين، يتنبأ علماء الفلك بسطوع نجم العمل فى حياتك، وخفوت بسيط فى نجم الحب، لا تكن متسرع، وخذ راحتك قبل اتخاذ أى قرار اليوم ،حتى لا تندم عليه لاحقًا.>تعامل مع نفسك بطريقة ذكية لكسر الروتين الذى يحيط بالعمل، جرب مثلاً أن تمنح نفسك مكافأة على كل إنجاز تحققه فى العمل مهما كان صغيرًا وتذكر نفسك بأنك تمضى قدمًا نحو تحقيق أهدافك.>امنح نفسك استراحة من وقتٍ لآخر ودللها بمشروب تحبه أو بمهاتفة شخص يهمك وهكذا ستحقق المزيد من الإنجازات.> إذا كنت تفكر فى التواصل مع شخص ما بشكل عاطفى فى الأيام المقبلة فمن المتوقع أن تنجح فى ذلك من خلال إظهار الجانب اللطيف من شخصيتك.>لديك جاذبية خاصة تدفع الناس لمحبتك فحاول الإيمان بذلك وإظهاره وتعزيز صفاتك الإيجابية، فأنت شخص كريم وعفوي، ومرن وهذه مؤهلات جيدة جدًا على المستوى العاطفى فحاول إبرازها.>حالتك الصحية السليمة ستجعلك فى حالة من البهجة اليوم، وستنعكس إيجابًا على عقلك وطريقة تفكيرك وستجد نفسك تفكر فى كل النواحى بطريقة إيجابية ومتفائلة. قوة عقلك وسلامتك النفسية يمكن أن تفعل المعجزات لصحتك فابذل قصارى جهدك للحفاظ على راحتك النفسية بعيدًا عن التوتر.>ستدرك ما تعنيه لك الصداقة خلال الأيام المقبلة، ولكن كن حذرًا بشأن ما تفترضه فى الأصدقاء الجدد.>قد تتلقى تعليقات سخيفة اليوم تسبب لك بعض الإزعاج دون أن تتوقعها، ولكنها قد تمنحك الفرصة للتفكير فى الموضوعات من زاوية أخرى وبشكل مختلف.>توقف عن تحمل أخطاء الآخرين ولوم نفسك على أخطاء لم ترتكبها. لا تفزع من الصوت العالى والاتهامات القاسية التى يبادرونك بها لتعتقد أنك المخطئ، انظر للأمور بموضوعية واحكم عليها من كل الزوايا ثم تصرف على هذا الأساس.> تتعامل بتحفز مع الشخص الخاطئ، يجب أن تكون أكثر تسامحًا مع شريكك عما تفعله الآن، وامنحه ما يستحقه من حب قبل أن تبحث عما يقدمه لك، فهكذا تدار العلاقات الصحية.>وتسامح مع الماضى لتتمكن من التسامح مع شريكك الحالى فأنت طوال الوقت تحمله نتائج أخطاء فى العلاقات السابقة.>صحتك قد تتعثر قليلاً خلال الأيام المقبلة ومن المحتمل أن تتعرض لنزلة برد قاسية، خذ حذرك واستعد لها وامنح جسمك ما يحتاجه من راحة وعناية طبية وغذائية كى يقاتل الفيروس، ويتخلص من البرد، وربما هى فرصة جيدة لتحظى ببعض الراحة والهدوء على الصعيد النفسى.>شعبيتك فى ارتفاع فى الوقت الحالى وستحظى خلال الفترة المقبلة باهتمام إضافى قد لا يستمر طويلاً فاستمتع به.

استفد من هذه الشعبية وعرف الآخرين بشخصيتك الحقيقية ولكن يجب أن تضع فى حسبانك أن الأشخاص المسلط عليهم الضوء أكثر عرضة للمؤامرات والأذى، فكن مستعدًا لضريبة التألق والنجومية.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 2015/12/14

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

حظك اليوم برج العقرب ليوم الاثنين 2015/12/14

حظك اليوم لبرج العقرب:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

حظك اليوم برج العذراء ليوم الاثنين 2015/12/14

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 2015/12/14

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

حظك اليوم برج الدلو ليوم الاثنين 2015/12/14

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 2015/12/14

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>تحقق نجاحاً فى مجال عملك أو مع شخص يعمل فى اختصاصك، وتحقق مشروعاً مهماً كنت تنتظره منذ مدة بعيدة، فاليوم يومك، وتحقق كل أحلامك المهنية ربما تجد مكافأة فى طريقك أو ترقية مناسبة فى مجال عملك، كما أن سلولك تجاه زملاء العمل ناجح، فبشىء من الود والدقة تستطيع خلق بيئة عمل واقعية، ولكن لا تهتم بما يقال حولك، وسوف تحصل على الثقة من زملائك ورحب بمزيد من المسئوليات.> أنت شخص رومانسى ومعطاء وتهتم بشريك حياتك، ولذلك تستطيع معرفة رغباته، ولكن يجب توخى الحذر بقدر الإمكان فأنت واثق من نفسك وجذاب، ولذلك يستجيب الآخرون لرغباتك ومتطلباتك بشكل جيد.>صحتك جيدة ولكن الوقاية خير من العلاج لذا يجب أن تحافظ على صحتك بدلاً من أن تتركها بدون وقاية، تناول الخضروات الطازجة والفيتامينات وابتعد عن الأطعمة الدسمة والدهون.>يرى علماء الفلك والأبراج أن حظ برج القوس اليوم جيد نوعًا ما سواء على مستوى العمل أو الحياة العاطفية أو الجانب الصحى، حاول أن تقسم أهدافك إلى طويلة وقصيرة الأجل وتحدد ميعاداً لها بدلاً من أن تترك لها الحبل على الغارب.>بعد فترات من المشاكل بالنسبة للعمل سيجد أبناء هذا البرج انفراجة كبيرة وستكون هذه الأيام بداية لتحقيق أحلامهم والوصول إلى المراكز التى طالما تمنوها.>الذكاء سيتحكم فى هذه المرحلة وسيدفعك نحو الاستقرار الذى سيسيطر على علاقتك العاطفية فالطرف الاخر بعد فترات طويلة من التأرجح والعصبية سيشعر بالراحة مع أبناء هذا البرج وسيتأكد من حبه له.>يجب أن تكون حذر هذه الأيام وابتعد تمامًا عن الانفعالات والشد العصبى والتفكير طوال الليل والنهار حتى لا تتعرض إلى مشاكل صحية كبرى.>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كل المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام القادمة.>سيواجه أبناء هذا البرج مشاكل كبرى على مستوى العمل وربما يمرون بمرحلة من الضيق، لكن اليأس لم يغير من أحوالهم، لذلك فالمرحلة القادمة هى اختبار لقدراتهم على التحمل والمسئولية.>بالنسبة للحياة العاطفية فستكون هى العامل الإيجابى الوحيد فى حياتهم، والجانب الذى من الممكن ان يرفع من حالتهم ومستواهم على كافة المجالات الأخرى.>من الممكن أن تتعرض لبعض المشاكل الصحية البسيطة نتيجة لبعض المشاكل التى تعرضت لها من قبل لكن لم يستمر هذا الوضع كثيرا وستتحسن صحتك سريعًا.>الفترة القادمة من اصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر احباط أو يأس يتعرضون لها.>تتحمل أكثر من طاقتك فى العمل ويجب أن تقلل من الضغوط الملقاة على عاتقك، وابحث عن حلول مبتكرة لما تواجهه، ولا ترفض عروض المساعدة من زملاء العمل، بشرط التأكد من نواياهم الحسنة، وحاول العودة لمسارك، وابتعد عن العند والسلبية واستخدم لغة الحوار والنقاش ولا تفاجأ بتغير الأشخاص معك وتفهم آراء الآخرين وابتعد عن المبالغة والتجمل الزائد.>استخدم لغة الحوار مع شريك حياتك وابتعد عن الغيرة الزائدة والشك المبالغ فيه، ويجب أن تكون عفوياً ومباشراً وصريحاً قدر الإمكان، ولا تستخدم العنف فى علاقتك بشريك حياتك بقدر الإمكان، ولا تدخل شخصاً أخر فى علاقتك بشريكك، حتى لا يسبب هذا الأمر انهيار العلاقة العاطفية بينكما وتتسبب المشاكل المستمرة أيضاً.>حالتك الصحية فى غاية السوء بسبب الأحوال الجوية السيئة، حافظ على صحتك وابتعد عن الأشياء التى تصيبك بالإحباط والضغط العصبى والاضطراب النفسى.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك يجب أن تتوقف عن منع نفسك من التدخل فى حياة الآخرين، وغير من أسلوب حياتك المتسبب فى جعلك تقع فى المشكلات بصفة مستمرة، ويجب أن تتعلم أن تتفهم رِأى الآخرين وكن عفويا صريحا ومباشرا قدر الامكان حتى لا تقع ضحية عنادك.>انفراجة كبيرة فى طريقها لك على مستوى العمل فلا تيأس، فبعد فترات طويلة من الشقاء والمجهود الزائد عن الطاقة بدون مقابل، ستحصد نتائج كبرى تريحك وتعوضك عن هذه الأزمات فلا تيأس .>الاستقرار النسبى سيعود لحياة أبناء هذا البرج بعد فترات من المشاكل العاطفية التى أثرت على أدائهم على كل المستوايات، لذلك سيستعيدون توازنهم مرة أخرى وهذه الأيام هى أيام حظهم.>نظرًا لتحسنك على المستوى المهنى والعاطفى فسترتفع حالتك النفسية وستشعر براحة كبيرة ستؤثر إيجابيا على حالتك الصحية.>الأيام القادمة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.>الوقت الآن مناسبًا لحل مشاكلك مع الزملاء الذين حدثت بينك وبينهم مشكلات، حيث يمكنك اليوم حل خلاف قديم مع زميل والتحدث معه بصراحة، وهو ما يؤدى للتعاون الإيجابى بينكما، واحرص على خلق علاقات طيبة مع زملاء العمل والتوقف عن الصراعات، لأنها لن تفيدك بشئ، أنت تمر بفترة استقرار، وبإمكانك الآن البدء فى أعمالك بذهن صافى وصحة جيدة. فى نفس الوقت، سوف تستمتع بيوم حيوى، لكن يجب التفكير فى أن الأشياء لن تظل هكذا سهلة بلا نهاية.> هناك شخص متطفل يتدخل فى حياتك العاطفية مع شريك حياتك ويسبب مزيد من المشكلات لكما، لأن الأمور سوف تزداد تعقيدًا، احرص على تغيير حياتك للأفضل وقم بأخذ إجازة أسبوعية مع شريك حياتك لتقضيا بعض الأوقات الممتعة سوياً.>صحتك سيئة بسبب الضغوط التى تواجهها فى عملك، يجب أن تتعلم كيف تحافظ على صحتك وتبتعد عن الضغط العصبى والنرجسية والعند والعصبية لأن هذه الأمور سوف تسبب الهلاك فى حياتك.>يرى علماء الفلك والأبراج أن برج الأسد اليوم يجب أن يكون أكثر صراحة الناس مباشرة ويتحدث مع الناس عما يريدون مباشرة دون لف أو دوران، وقم بتبسيط الأمور بشكل أكبر واجعل هدفك أكثر وضوحاً، حتى تصل إليه بسهولة.