"أسقف مساعد قطاع المنتزه" يشدد على الاهتمام بخدمة الشباب بالإسكندرية

التقى مساء اليوم نيافة الأنبا بافلي، الأسقف العام المساعد لقطاع المنتزه بالإسكندرية، مع الآباء الكهنة وأمناء وأمينات مسئولي خدمة الشباب بالإسكندرية، بحضور عدد كبير من الآباء الكهنة وعدد كبير من قيادات خدمة الشباب.

وتحدث فى كلمة روحية عن القديس بولس الرسول وصفات خادم الشباب من خلال خدمة هذا الرسول العظيم ، وقال:" ينبغى أن يكون خادم الشباب له ثلاث صفات أساسية من خلال النص الكتابي الوارد في سفر الأعمال أصحاح 20 آيات 34 - 37 ، وتلك الصفات هي خادم قدوة، خادم كريم، خادم متواصل

>وطلب نيافته ضرورة البدء في دوران عجلة الخدمة لأجل الشباب بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني لأن قداسته يهتم بالشباب ويهتم بالإسكندرية وتم توزيع الخدمة بمعرفة وإشراف نيافته بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثانى.

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