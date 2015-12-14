أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"أسقف مساعد قطاع المنتزه" يشدد على الاهتمام بخدمة الشباب بالإسكندرية

Google+ Print
"أسقف مساعد قطاع المنتزه" يشدد على الاهتمام بخدمة الشباب بالإسكندرية "أسقف مساعد قطاع المنتزه" يشدد على الاهتمام بخدمة الشباب بالإسكندرية
التقى مساء اليوم نيافة الأنبا بافلي، الأسقف العام المساعد لقطاع المنتزه بالإسكندرية، مع الآباء الكهنة وأمناء وأمينات مسئولي خدمة الشباب بالإسكندرية، بحضور عدد كبير من الآباء الكهنة وعدد كبير من قيادات خدمة الشباب.

وتحدث فى كلمة روحية عن القديس بولس الرسول وصفات خادم الشباب من خلال خدمة هذا الرسول العظيم ، وقال:" ينبغى أن يكون خادم الشباب له ثلاث صفات أساسية من خلال النص الكتابي الوارد في سفر الأعمال أصحاح 20 آيات 34 - 37 ، وتلك الصفات هي خادم قدوة، خادم كريم، خادم متواصل
>وطلب نيافته ضرورة البدء في دوران عجلة الخدمة لأجل الشباب بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني لأن قداسته يهتم بالشباب ويهتم بالإسكندرية وتم توزيع الخدمة بمعرفة وإشراف نيافته بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثانى.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365