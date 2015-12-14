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بالصور.. رابطة الصحفيين بكفر الشيخ تكرم الصحفى أحمد الطنطاوى نائب البرلمان

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بالصور.. رابطة الصحفيين بكفر الشيخ تكرم الصحفى أحمد الطنطاوى نائب البرلمان بالصور.. رابطة الصحفيين بكفر الشيخ تكرم الصحفى أحمد الطنطاوى نائب البرلمان
شهد مقر رابطة الصحفيين بكفر الشيخ بمبنى الدراسات، مساء اليوم الأحد، تكريم الرابطة برئاسة عمرو سعده "الأهرام المسائى" رئيس رابطة الصحفيين للنائب الصحفى أحمد الطنطاوى عن الدائرة السابعة "دسوق – قلين" ومنحت الرابطة درعها للطنطاوى.
>اليوم السابع -12 -2015
>جاء التكريم بحضور علاء عبدالله " الأهرام " نائب رئيس رابطة الصحفيين وعبدالقادر الشوادفى"المساء" سكرتير عام الرابطة وعصام القلا " أمين صندوق الرابطة" .
>اليوم السابع -12 -2015
>كما حضر التكريم أعضاء الرابطة من الصحفيين ومراسلى القنوات الفضائية المتعددة عبد الرحمن شهاب" العمال – كفر الشيخ " و السيد عنتر " المساء"وطه الملا" الكورة والملاعب" ومحمد سليمان "اليوم السابع "ورضا السعيد" الشرق الأوسط " وضياء أبوكيلة "الأخبار" ونشأت العلوانى "صوت الأمة " ومنتصر النجار" الأهالى" وكرم القرشى" الوطن " و مجدى أبو العينين " المصرى اليوم" وأحمد عشرى" الدستور" وطارق عامر" المتحدث الإعلامى للرابطة و"محمود زيدان"صدى البلد " وسعيد بدر "العرب اليوم" وخير الله فؤاد "مبتدأ".
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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