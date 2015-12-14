موجز المحافظات.. خالد يوسف ينفى واقعة تحرشه بزوجة أستاذ جامعى

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، أمس الأحد، أبرزها أن المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أكد أن ما يتداول بشأن اتهامه بالتحرش بزوجة أستاذ جامعى هو محض إفتراء وتشهير.

وقال مصدر من ميناء رأس شقير البحرى، إن إحدى الشاحنات المحملة بالمواد البترولية، انفجرت داخل الميناء، ما تسببت فى إحداث صوت كبير واشتعال النيران بها نتيجة المواد البترولية المحملة عليها.

وشهد سجن دمنهور العمومى، تنفيذ حكم الإعدام فى 5 مساجين (4 رجال وسيدة) على خلفية معاقبتهم جميعا فى قضايا قتل وشروع فى قتل وسرقة، وهم كل من "فارس . م" الشرقية ، " محمد . ا " القليوبية ، " حمادة . ش . رشيد ، " سمير . ع " كوم حمادة ، " زينب . م " العامرية .

وقدم المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، واجب العزاء في شهيد الواجب المجند باسم سامى عبد الحى الشاذلى بقرية ديرب بقطارس مركز أجا ، والذى استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة بالمدرعة التى كان يستقلها بمدينة رفح، والتى أسفرت عن استشهاد ثلاث مجندين من بينهم الشهيد.

كما توفيت طالبة من إحدى قرى أبوقرقاص، أثناء تواجدها بملعب المدرسة، وتلقى رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إخطارا من مدير إدارة أبو قرقاص التعليمية يفيد وفاة "سمر.ن " 16 سنة، ومقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، طالبة بالمدرسة الثانوية التجارية للبنات.

وقررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عادل فلتس، تأجيل محاكمة 208 إخوانى، إلى شهر أبريل المُقْبِل لسماع شهود الإثبات فى أحداث تظاهر والانضمام إلى جماعة محظورة.

وإلى أهم الأخبار....

خالد يوسف ينفى واقعة تحرشه بزوجة أستاذ جامعى.. ويؤكد: محض افتراء

انفجار شاحنة محملة بالمواد البترولية برصيف ميناء شقير البحرى بالبحر الأحمر

تنفيذ حكم الإعدام فى 5 مساجين بسجن دمنهور العمومى بينهم سيدة

بالصور.. محافظ الدقهلية يقدم العزاء لأسرة شهيد قرية ديرب بقطارس مركز أجا

وفاة طالبة أثناء طابور المدرسة فى محافظة المنيا

جنايات المنيا تؤجل محاكمة 208 إخوان بتهمة الانضمام لجماعة محظورة إلى أبريل

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