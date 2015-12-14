زياره_محمد_بن_زايد_للصين يتصدر ترند الإمارات

تفاعل مغردو موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع وسم حمل عنوان #زياره_محمد_بن_زايد_للصين، وذلك بعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى بكين التي تقوم على تعزيز الروابط الاستراتيجية بين البلدين، حيث تصدر الوسم ترند الإمارات بعدد مشاهدات يزيد على 38 مليون مشاهدة حول العالم.

وغرد فرسان الإمارات «محمد بن زايد يا رمز الوطن سر بنا للمجد ولك منا الوعد كلنا جنودك يا الشهم الأصيل، ويعيد التاريخ نفسه حين تشرف سور الصين بالراحل العظيم زايد الخير، واليوم يتشرف بوقع أقدام القائد العظيم نجل زايد الخير». و«محمد بن زايد مع سيف بن زايد والوزراء في ثقل إماراتي يحط بملفاته على متن التنين الصيني، ويا رمز الوطن سر بنا للمجد ولك منا الوعد كلنا جنودك يا الشهم الأصيل، ذكريات من نفس المكان والزمان من سور الصين العظيم ليذكرنا بزايد هذا بو خالد شبيه ابوه بكل شيء ما يفرقه عنه إلا اسمه».

نهج

وأشار المغردون إلى النهج الذي يتبعه صاحب السمو الذي عكس نهج والده المغفور له بإذن الله. وأشار عارف عمر «بين الصورتين 25 عاماً من الإنجازات والعلاقات الراسخة بين البلدين 1990 - 2015».

ودون يعقوب الريسي: «يجوب العالم مشرقاً ومغرباً لنشر السلام ورفعة اسم الإمارات وتعزيز مكانتنا بين الأمم، إلهي احفظ شيخنا الغالي محمد».

وشارك سالم الدرمكي قائلاً: «ما يموت اللي ترّك خلفه سنايد عيال زايد للوطن ستر وغطى». وغردت إيمان: «بو خالد يعيد التاريخ لما كان عليه ف عهد أبونا زايد». وتفاعل طلال المقاطي: «زياره محمد بن زايد للصين افتخروا بتاريخكم يا إماراتيين وتذكروا ان آخر زيارة كانت لذاك الأسد الله يرحمه الشيخ زايد». وتفاعل سعيد السويدي قائلاً: «هكذا هو الأب الذي يتابع أبناءه في كل دول هذا العالم، حفظك الله يا سيدي».

تاريخ يعيد نفسه

في حين عكست بعض من الصور التي أعادت التاريخ مرة أخرى بزيارة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأِشار عبدالله المنصوري: «القائد العظيم نجل القائد العظيم في صوره على سُوَر الصين العظيم».

كما سلطت التغريدات الضوء على العلاقات الدولية بين البلدين، حيث شارك محمد العامري: «زيارة محمد بن زايد للصين لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في جميع المجالات».

وغرد عبد الله المازمي: «علاقات وطيدة وسياسة محنكة تبنى يوم بعد يوم على أساس قوي بفضل من الله ومن ثم الشيخ زايد».

وشارك علي الشامسي: «احتفاء الصين بزيارة الوفد الإماراتي لبلادهم، إذ يبعث على دلالة أهمية دولة الإمارات كصانع قرار مؤثر على المنطقة، وزيارة القطب الصيني سيكون لها الأثر الإيجابي على كُل المستويات وبالذات دعم الاستقرار الاقتصادي للمنطقة كافةً».

وقال سلطان المر البادي: «الصين حاليا من أقوى الدول العظمى، وربط العلاقات السياسية والاقتصادية معها خطوة هامة». وشارك فيصل بو زايد: «زيارة محمد بن زايد للصين تمنح العلاقات عمقاً واتساعاً يؤمن لها النمو والتطور المستمر».

مغردون: زيارة تاريخية

وتفاعل دكتور النعيمي: «تعبر عن الرؤية الاستراتيجية للإمارات في خدمة مصالح الإمارات والعرب». ودون سعيد المهيري: «العلاقات الإماراتية والصينية كانت ولا تزالت متينة وذاك بحكمة قيادتنا الكريمة». وقال الحشيم: «إذا تبغي تعرف المجد وين عنوانه شوف محمد دايم معتلي هامة المجد».

‏‫#عشت_ياسور_الإمارات_العظيم يتصدر تويتر

تفاعل مغردو موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع وسم‏ ‫#عشت_ياسور_الامارات_العظيم الذي آطلق مرافقا لوسم زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الى الصين، وأشار المغردون ضمن مشاركاتهم إلى مدى فخرهم وحبهم لصاحب السمو، مشيرين الى مواقفه التي سطرها التاريخ وجعلت من الإمارات دولة يحتذى بها.

وقال عارف عمر: «‏سورها عانق شموخك وأبهره ‏ومن سما الصين بحضورك صَب ديم ‏كل دربٍ عسر باسمك نعبره»، وشاركت حمده: «‏‏بيرقك خفاقك فـ اصقاع البلاد الصديق: تمد له يد الكريم ‏والعدو: تذر بـ عيونه رماد»، ودون سيف: «عشت ياسور الإمارات العظيم ما مات من خلف رجال، الله يحفظك يا بو خالد ورحم الله والدنا زايد»، وغرد علي الحمادي: «وبزيارتك يفتخر سور الصين العظيم، حفظك الله في حلك وترحالك»، وشارك يوسف النقبي: «صوره تاريخية، الزمن يعيد نفسه»، وقال هزاع بن بنان: «حتى جدار الصين افتخر بك واستقام يفتدي رجل وطتها شيخ وزعيم ‏عشت يا ابونا ودمت للوطن عز»، ودونت رولا: «‏مع اني سعودية وما في فرق بين اماراتي وسعودي بس احب تواضعه الله يخليه لكم ويطول بعمره من قلب سعوديه وروح اماراتيه»، وتفاعل خليفة: «سيف سطّر الوقت انتظاره وضربته تثني قويّات الحدايد سيدي وتاج راسي بوخالد وكل إماراتي ومقيم عاشق لهذه الأرض».

وبين عبد المنعم الأحمد: «‏سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد يبذل جهود جبّارة لضمان مستقبل أبنائه وحفظ أمن وأمان الوطن العربي، حفظه الله رعاه»، وقال أحمد: «‏من هيبة بوخالد العساكر كسروا الضبط والربط والتفتوا له»، وشارك محمد: «‏نعم في ذمتي انه سورنا وذرانا في الكرب وفي الرخى ربي يديمه ويحفظه»، وتفاعل عمر: «‏‏التاريخ يعيد نفسه بين الحاضر والماضي، رحم الله زايد الخير»، وشاركت شمه البلوشي: «شيخ المعزة تشهد له أفعاله وتعيد ‏لحظات عهد زايد الخير الغالية»، وقال خليفة بو سلطان: «عشت ياسور الإمارات العظيم اذا كان للصين سور واحد فَ للإمارات اربعة أسوار زايد وخليفه ومحمد ومحمد بن زايد، الله يغفر لك يا زايد».