سعود بن صقر يستقبل وفداً من جمعية المطاف للتراث وفريق التجديف

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، وبحضور أحمد بن حمدان آل مالك عضو المجلس الوطني السابق، وفد جمعية المطاف للتراث والفنون البحرية برئاسة عبدالله احمد الشيبة رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وفريق التجديف التابع للجمعية.

وقدم الحضور التهنئة لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمناسبة فوز القارب «جلفار» العائد لسموه بقيادة النوخذة بدر ناصر أحمد والسكوني خالد محمد خجه الشحي بالمركز الأول في سباقات التجديف التي أقيمت في العاصمة أبوظبي ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني الرابع والأربعين.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة فريق التجديف بالإنجاز الرياضي التراثي الذي يدل على أن تحقيق الانتصارات يأتي ببذل الجهد والمثابرة والاستمرار في العمل الجاد والتدريب المتواصل، معربا عن سعادته بالإنجاز، متمنيا لهم النجاح والتوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأثنى سموه على الجهود التي تبذلها إدارة الجمعية للمحافظة على رياضة التجديف وتمكنهم من الحفاظ على التراث ورياضة الأجداد والآباء وتوصيله إلى جيل اليوم من شباب الوطن والتنافس في أقوى وأجمل الرياضات البحرية التراثية لحصد المزيد من البطولات والانتصارات.

وأطلع رئيس مجلس ادارة جمعية المطاف للتراث والفنون البحرية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على أنشطة وبرامج الجمعية المتمثلة في احياء التراث الشعبي للدولة والمشاركة في الفعاليات التراثية والعمل على تشجيع الأجيال على المحافظة على تراث الآباء والأجداد. وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية المطاف للتراث والفنون البحرية بالدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، لجمعيات الفنون الشعبية في الإمارة عامة وجمعية المطاف وفريق التجديف خاصة وحرص سموهما الدائم على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التراثية المختلفة. وفي نهاية اللقاء تسلم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة من رئيس وأعضاء الجمعية وفريق التجديف القارب الذهبي وكأس المركز الأول.