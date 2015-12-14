حاكم عجمان يبحث تعزيز التعاون مع السفير القطري

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه في الديوان الأميري - بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أمس هادي بن ناصر منصور الهاجري سفير دولة قطر الذي جاء للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه سفيراً لبلاده لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالسفير القطري متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لتسهيل مهمته ومساعدته في أداء مهام عمله.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل توطيدها في شتى المجالات بما يعود بالخير على مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأثنى السفير على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة مشيداً بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف الميادين الثقافية والاجتماعية والصحية والتعليمية والعمرانية وغيرها.

حضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية وعدد من الشيوخ وحمد راشد النعيمي مدير الديوان وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم وكبار المسؤولين.