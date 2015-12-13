بالفيديو..حياة الدرديرى باكية:"أنا من الأشراف وتحملت ما لم تتحمله أى سيدة"

أجهشت الإعلامية حياة الدرديرى، بالبكاء عبر برنامجها " مصر اليوم" المذاع على فضائية الفراعين، مساء اليوم الأحد، موضحة أنها تحملت وبناتها ونجلها ما لا تستطيع أى سيدة فى مصر أن تتحمله، وخاصة عندما تم نشر صور مُخلة لها عبر الإنترنت.

وأضافت حياة الدرديرى، أنها اتهمت اتهامات مباشرة فى شرفها، لافتة إلى أنها كانت تتعرض لظروف صعبة، أصعب مما يتخيله أى إنسان، وتابعت: "لأننى كنت فى هذه الفترة مازلت حديثة العهد فى عالم الإعلام ولا يعرف تاريخى أحد، ولا يعلم أحد أننى أنتمى إلى أحد القبائل العربية المصرية من السادة الأشراف، ولست أبنه لعائلة ثرية، بل إبنة لعائلة حافظت على المبادئ والقيم والأخلاق، وحافظت على شرفها وكرامتها، فتاج على رأسى وكل شقيقاتى وأبناء عمومتى أننا من المحترمات الشريفات".

وتابعت الدرديرى باكية: "مازل قلبى يبكى وعينى أيضاً لما تعرضت له وما تعرضت له بناتى فى هذه الفترة، وأدعوا الله أن يرفع الظلم عنى وعنهم، وأحمد الله أن الله الحق دائما يعلى الحق، وإن الله العدل دائما يحقق العدل، وأصبحت بناتى اليوم يفتخرن أننى أم لهن، وإن كانوا سابقاً ينفون ولا يذكرون أنهن بناتى"، وطالبت بالخروج بفاصل لعدم قدرتها على استكمال البرنامج.