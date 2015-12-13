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إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس":أحمد عز برىء من تزوير انتخابات برلمان 2010

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إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس":أحمد عز برىء من تزوير انتخابات برلمان 2010 إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس":أحمد عز برىء من تزوير انتخابات برلمان 2010
اعتبر الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، أن رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، بريئًا من تزوير انتخابات البرلمان فى 2010، وأن الداخلية بأوامر الأجهزة الأمنية هى التى أقدمت على ذلك.

وأوضح عيسى، خلال برنامجه "مع إبراهيم عيسى" على فضائية "القاهرة والناس" :"أحمد عز ليس هو من زور انتخابات 2010، ولكن الداخلية هى من زورت الانتخابات بأوامر من الأجهزة الأمنية، وأنسبوا التزوير لعز".

وتابع: "أحمد عز ماكنش بيعور، والداخلية كانت راضية ومحرضة إن يلبسها أحمد عز، من ذلك الغافل الذى يسمح لنفسه أن يصدق تزوير شخص كأحمد عز لـ222 دائرة على مستوى ؟"

وحذر إبراهيم عيسى خلال برنامجه، من إدخال أجهزة الأمن بالسياسة، موضّحًا أن أجهزة الأمن تتنازع على حب الرئيس خلال أول عهده وتريد أن تعود الأوضاف إلى ما قبل 25 يناير.

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