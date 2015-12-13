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فاروق جعفر بعد إخلاء سبيله يُطالب "الجبلاية" بعدم الإشراف على المنتخبات

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فاروق جعفر بعد إخلاء سبيله يُطالب "الجبلاية" بعدم الإشراف على المنتخبات فاروق جعفر بعد إخلاء سبيله يُطالب "الجبلاية" بعدم الإشراف على المنتخبات
أكد فاروق جعفر، المدير الفنى لاتحاد الكرة السابق، أن إشراف أعضاء الجبلاية على المنتخبات، يتسبب فى فشلها، خاصة أن كل عضو يتولى الإشراف على فريق يسعى لخدمته على حساب الفرق الأخرى، مما يتسبب فى خلق العديد من الأزمات والمشاكل بين الأعضاء.

وطالب جعفر، خلال تصريحات تليفونية لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع الإعلامى خالد الغندور، عبر شاشة "ltc"، أعضاء "الجبلاية" بالتنحى عن مهمة الإشراف على المنتخبات، لافتاً إلى أن هذا الإشراف مجرد "شو إعلامى" للأعضاء، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يكون المدرب أكثر خبرة وكفاءة من المشرف عليه.

أوضح فاروق جعفر، أن سبب اخفاق الأوليمبى، يعود لعدم تمتع اللاعبين بالخبرة الكافية، بالإضافة إلى عدم نجاح أنديتهم ومدربيهم فى احتوائهم وتوظيفهم بشكل جيد ليصبحوا أحد الركائز الأساسية فى فرقهم.

وأكد المدير الفنى السابق للجبلاية، أنه ليس بالضرورى أن يكون كل لاعب ناجح، يصبح مديرا فنيا ناجحا، ضارباً مثالاً بالأسطورة محمود الخطيب، قائلاً:"مش أى لاعب كان ناجح فى مسيرته يبقى هينجح لما يشتغل مدرب، لازم يبقى فى معايير يشتغل على أساسها، وإلا كان زمان محمود الخطيب أنجح مدرب فى ".

وأعرب فاروق جعفر، عن سعادته بقبول محكمة النقض الطعن المقدم منه على حكم حبسه 3 سنوات وإعادة محاكمته، مؤكداً أنه عاد إلى مصر وسيستقر بها من جديد.


>النقض تقبل طعن فاروق جعفر على حكم حبسه وتعيد محاكمته
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مصر 365

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