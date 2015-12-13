الإبراشى يعرض تقريرا مصورا عن 4 حضانات تابعة للإخوان تحرض الأطفال ضد الدولة

عرض الإعلامى وائل الإبراشى، تقريرًا مصورًا لاستغاثة أهالى قرية الشعراوى بحوش عيسى فى البحيرة، من تحريض بعض المدرسين الإخوان للأطفال بأربع حضانات، ضد الدولة.

عرض الإعلامى وائل الإبراشى، تقريرًا مصورًا لاستغاثة أهالى قرية الشعراوى بحوش عيسى فى البحيرة، من تحريض بعض المدرسين الإخوان للأطفال بأربع حضانات، ضد الدولة، وحثهم على كره الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى تحريضهم أيضًا ضد القوات المسلحة والشرطة.

وقال أحد الأهالى خلال التقرير، إن هذه الحضانات التى تحرض الأطفال على الدولة، ما هى إلا معامل تفريغ لجماعة الإخوان الإرهابية، لتنشئة جيل جديد من الجماعة الإرهابية على حساب أطفالهم، مضيفًا أن جميع الجهات المعنية بدءًا من الشئون الاجتماعية والإدارة التعليمية بالإضافة إلى الأمن الوطنى، لا يتحركون ضد هذه الحضانات.