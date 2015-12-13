وزير النقل يعترف: المحطات غير آدمية والقطارات مزرية و"عندنا فساد إدارى"

قال الدكتور سعد الجيوشى، وزيرالنقل، إنه عقب توليه حقيبة الوزارة قام ببعض الجولات الميدانية لعدد من محطات القطار داخل وخارج القاهرة وتبين له أن القطارات غير آدمية والمحطات سيئة ومزرية.

وأضاف وزير النقل، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"،:" الحكومة تولت يوم 19 سبتمبر الماضى وقمت بجولة فى ذلك اليوم آخر النهار كنت فى رمسيس وبعدها بيومين رحت السويس .. أنا زرت عدد كبير من المحطات ..المحطات بصورة مزرية وسيئة والقطارات بصور غير آدمية وده اللى شفناه".

وأوضح الجيوشى، أن هناك 400 عقد محطات، وتابع:" أنا عاوز أقول كلمة بس بحاول ألاقى لفظ دبلوماسى شوية.. فى ميوعة فى العقود وهناك فساد فى الإدارة"، مشدداً على أنه يعمل على محارية الفساد بشكل حازم من خلال 270 لجنة متابعة بالوزارة، بالإضافة إلى ديوان عام الوزارة نفسه الذى يعمل الآن على التفتيش المالى والإدارى.

وشدد "الجيوشى"، على أنه يستهدف تقديم خدمة مميزة للمواطنين خلال الفترة المقبلة على أن تكون مستدامة، وتابع:" أنا جاى أجزر أى حد فاسد أو مش عاوز يدى مصر شغل.. مش هسيب حد مش عاوز يشتغل.. ومعنديش خلاف مع أى شخص".

ولفت وزير النقل إلى أنه يتم محاسبته بشكل يومى من قبل رئيس الحكومة والقيادة السياسية، وتابع:" الحساب عسير جداً والحساب بالساعة.. وأنا مش هشتغل لوحدى ولازم كل واحد فيه نفس داخل الوزارة يشتغل..تم استبعاد 50 شخص خلال شهرين .. وأنا لا اقترب من الموظف البسيط لكن بحاسب المدير الذى يمتلك السلطة وبيلبس كارافته".

وزير النقل لقيادات الوزارة:"ناس هتحاسب على الفاتورة لو مشروعاتها لم تنجز"

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