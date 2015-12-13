سيف اليزل: لا نسعى لـ "ذبح الإعلام".. وقانون التظاهر أهم ما ينظره البرلمان

أكد اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة فى حب مصر ، على ضرورة تقسيم لجنة الإعلام والسياحة والثقافة إلى 3 لجان مستقلة داخل مجلس النواب القادم.

ونفى "سيف اليزل"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" الأحد، ما تردد عن نية البرلمان القادم القسوة على وسائل الإعلام، مؤكداً أن "ائتلاف دعم الدولة المصرية" لا يرغب فى ذبح الإعلام، وكل ما هنالك أنه سوف يطرح القانون الخاص بالإعلام، ونتدارس إمكانية تعديله، وإذا وجدنا ما يتطلب التعديل سنقوم بذلك".

وأوضح أن أهم القوانين التى سينظرها البرلمان القادم هو قانون التظاهر، مشيراً إلى حرص الائتلاف على توسيع صلاحيات التظاهر السلمى في القانون الجديد، قائلاً: "هناك ضرورة لتعديل قانون التظاهر، خاصة المادة الخاصة بالمدة الزمنية بين الإخطار بالتظاهر والموافقة عليه من الجهات المعنية، بالإضافة إلى ضرورة تعديل العقوبات المترتبة على هذا القانون".

سامح سيف اليزل: "دعم الدولة المصرية" لن يصفق للحكومة تحت القبة

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