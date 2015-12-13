أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سيف اليزل: لا نسعى لـ "ذبح الإعلام".. وقانون التظاهر أهم ما ينظره البرلمان

Google+ Print
سيف اليزل: لا نسعى لـ "ذبح الإعلام".. وقانون التظاهر أهم ما ينظره البرلمان سيف اليزل: لا نسعى لـ "ذبح الإعلام".. وقانون التظاهر أهم ما ينظره البرلمان
أكد اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة فى حب ، على ضرورة تقسيم لجنة الإعلام والسياحة والثقافة إلى 3 لجان مستقلة داخل مجلس النواب القادم.

ونفى "سيف اليزل"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" الأحد، ما تردد عن نية البرلمان القادم القسوة على وسائل الإعلام، مؤكداً أن "ائتلاف دعم الدولة المصرية" لا يرغب فى ذبح الإعلام، وكل ما هنالك أنه سوف يطرح القانون الخاص بالإعلام، ونتدارس إمكانية تعديله، وإذا وجدنا ما يتطلب التعديل سنقوم بذلك".

وأوضح أن أهم القوانين التى سينظرها البرلمان القادم هو قانون التظاهر، مشيراً إلى حرص الائتلاف على توسيع صلاحيات التظاهر السلمى في القانون الجديد، قائلاً: "هناك ضرورة لتعديل قانون التظاهر، خاصة المادة الخاصة بالمدة الزمنية بين الإخطار بالتظاهر والموافقة عليه من الجهات المعنية، بالإضافة إلى ضرورة تعديل العقوبات المترتبة على هذا القانون".


>سامح سيف اليزل: "دعم الدولة المصرية" لن يصفق للحكومة تحت القبة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"