وزير النقل: المواطن لا يعاقب على فقره .."وليه ميتكيفش"

قال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، إن الجانب الروسى وافق على تصنيع 700 عربة قطار روسية بمصر "ثالثة مكيفة" الأمر الذى سيوفر فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة، مشدداً أنه رفض إستيراد العربات جاهزة أو الحصول على قرض نظراً لتوافر الإمكانيات التى تسمح بالتصنيع داخل البلاد من ورش تابعة للسكة الحديد ومصانع الإنتاج الحربى، لافتاً إلى أن تكلفة عربة القطار الواحدة 9 مليون جنيه ولكن حال تصنيعها بالداخل ستنخفض إلى أكثر من النصف.

وأضاف "الجيوشى" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصنع سيماف لتصنيع عربات القطار كان يتبع سكك حديد مصر ولكن أصابه الخراب وتم إغلاقه رغم خبرته فى التصنيع، وتابع:"سيماف كان بتاع السكة الحديد خرب واتقفل والهيئة العربية للتصنيع اشترتيه وقومت تانى.. وطالما انا عندى الشباب والأماكن التى تتيح لى تصنيع العربات داخل مصر اشترى ليه جاهز أو اخد قرض".

واستطرد وزير النقل قائلاً:"لا يعاقب المواطن على فقره ..وليه المواطن الغلبان ميتكيفش ..سكك حديد مصر تحتاج إلى 2200 عربة قطار "، لافتاً إلى أنه يعمل على تحسين الخدمة التى تقدم للمواطن المصرى عبر وسائل النقل كافة.

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