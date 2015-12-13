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بالفيديو - ريال مدريد يغرق في فياريال ويترك صراع الصدارة لبرشلونة وأتليتكو

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بالفيديو - ريال مدريد يغرق في فياريال ويترك صراع الصدارة لبرشلونة وأتليتكو بالفيديو - ريال مدريد يغرق في فياريال ويترك صراع الصدارة لبرشلونة وأتليتكو

غرق ريال مدريد في ملعب الغواصات الصفراء ليسقط مهزوما بهدف مقابل لا شيء أمام فياريال ليترك صراع الصدارة بين برشلونة وأتليتكو مدريد.

برشلونة تعثر بالتعادل مع ديبورتيفو لاكورونا ليصل إلى النقطة 35 في الصدارة. واستغل أتليتكو مدريد ذلك ففاز على بلباو وتقاسم الصدارة مع برسا.

ولكن ريال مدريد لا يستغل أي شيء. بل ويصعب الموقف أكثر وأكثر.

هدف فياريال الوحيد جاء في الشوط الأول عن طريق روبرتو سولدادو بعد 8 دقائق فقط من عمر المباراة.

ودخل فياريال سريعا في أجواء المباراة بعدما اخترق من باكامبو تلاه بينية لدوس سانتوس الذي سدد أرضية قوية اصطدمت بالقائم.

بعدها سجل فياريال الهدف الأول بعد قطع برونو سوريانو الكرة من لوكا مودريتش لتصل إلى باكامبو الذي مررها بمكر لروبرتو سولدادو الذي وضعها بين ساقي نافاس.

أول فرصة لريال مدريد جاءت في الدقيقة 24 بعد انطلاق من بيل من الناحية اليمني وإرساله عرضية حولها بنزيمة من مرة واحدة فوق العارضة بمسافة كبيرة.

وكاد باكامبو يضيف الهدف الثاني من مرتدة استغل فيها سرعته ليسبق بيبي ويسددها بجوار القائم (ق27).

في الشوط الثاني أهدر ريال مدريد فرصة التعادل أكثر من مرة.

وحاول ريال مدريد خلال الدقائق المتبقية من المباراة الضغط لتحقيق التعادل ولكن مسعاه باء بالفشل ليخسر ثلاث نقاط مهمة في السباق.

وتجمد ريال مدريد عند النقطة 30 في المركز الثالث. بينما رفع فياريال رصيده إلى النقطة 27 في المركز الخامس.

شاهد هدف فوز فياريال

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فيديو اليوم السابع

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