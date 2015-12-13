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المستشار الإعلامى لرئيس برلمان ليبيا: عقيلة صالح يصل جمهورية غينيا كوناكرى

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المستشار الإعلامى لرئيس برلمان ليبيا: عقيلة صالح يصل جمهورية غينيا كوناكرى المستشار الإعلامى لرئيس برلمان ليبيا: عقيلة صالح يصل جمهورية غينيا كوناكرى
وصل رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح عيسىى، والوفد المرافق إلى جمهورية غينيا كوناكرى، بدعوة من رئيس جمهورية غينيا كوناكرى البرفسور ألفا كوناكرى، وكان فى استقبال رئيس البرلمان الليبى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ووزير التعليم بجمهورية غينيا كوناكرى، وكذلك القائم بأعمال السفارة الليبية لدى غينيا كوناكرى وكبار المسئولين بالسفارة.

وصرح المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب فتحى عبد الكريم المريمى، بأن رئيس مجلس النواب الليبى أجرى مؤتمرا صحفيا تابعته القنوات والصحف والمجلات المتواجدة بغينيا كوناكرى حول زيارته والوفد المرافق له لجمهورية غينيا كوناكرى بدعوة من الرئيس الفا كوناكرى رئيس الجمهورية.

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