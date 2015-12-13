إخلاء سبيل صحفى "مصر الآن" بكفالة 5000 جنيه

قالت المحامية دعاء مصطفى عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن الدائرة 22 بمحكمة جنايات الجيزة، قررت إخلاء سبيل محمد على حسن الصحفى بموقع “ مصر الآن” الإخبارى، بكفالة 5000 جنيه على ذمة القضية رقم 24464 لسنة 2014 جنح العجوزة.

جدير بالذكر أن النيابة وجهت للمتهم بعد إلقاء القبض عليه منذ ديسمبر من العام الماضى، اتهامات عديدة منها إذاعة أخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل الاتصالات الدولية.

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