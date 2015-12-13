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عضو بمجلس "المحامين": النقابة تنظر غدا طلب شطب عضوية أيمن نور

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عضو بمجلس "المحامين": النقابة تنظر غدا طلب شطب عضوية أيمن نور عضو بمجلس "المحامين": النقابة تنظر غدا طلب شطب عضوية أيمن نور
قال أبو النجا المحرزى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن أيمن نور يحرض ضد وشعبها ويفتعل أشياء كاذبة، وهو ما يتعارض مع شرف مهنة المحاماة، لافتاً إلى أن مجلس النقابة سينظر غداً، فى طلبه بشطب أيمن نور من عضوية "المحامين".

وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، :"أيمن نور فقد شروط العضوية بالنقابة، وإن شاء الله ننال الثقة ونشطبه من النقابة".

وأشار أبو النجا المحرزى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إلى أن حسن السير والسلوك شرط للاستمرار كعضو فى النقابة، وهو ما خالفه "نور"، على حد قوله..

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