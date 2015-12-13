"قيادى بارز بحماس": إيران تقدم الدعم المالى واللوجيستى لكتائب القسام

قال القيادى البارز فى حركةا حماس، الدكتور أحمد يوسف، إن الخلاف حول الملف السورى ما يزال يؤثر على العلاقات الثنائية بين حماس وطهران، مشيرا إلى أن الدعم الإيرانى يقتصر على الجناح العسكرى لحماس.

وأكد "يوسف" فى تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، أن إيران ما تزال تلتزم بتقديم الدعم المالى واللوجستى والتدريبات لكتائب القسام، مشددا على اهتمام حركته بالحفاظ على العلاقة مع إيران باعتبارها دولة اسلامية داعمة للقضية الفلسطينية، لكن الملف السورى ما يزال حجر عثرة لعودة العلاقة الى سابق عهدها، على حد تعبيره.

وأوضح أن الأوضاع الحالية فى الضفة وقطاع غزة من حصار وتضييق على الفلسطينيين قد تدفع الشعب الفلسطينى إلى الانفجار فى وجه الإحتلال الإسرائيلى، وأنه من غير المستبعد أن تصل الأحداث الحالية إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل قد تتسع رقعتها لتشمل قطاع غزة.

وتابع "حماس لا تتمنى الحرب ولكن الظروف الصعبة التي يعيشها ابناء قطاع غزة قد تقودنا لحرب قادمة تنطلق فجأة دون سابق انذار"غير مستبعد ان تكون خلال العام المقبل.

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