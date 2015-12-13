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سقوط صاروخ من غزة جنوب إسرائيل دون وقوع اصابات أو أضرار

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سقوط صاروخ من غزة جنوب إسرائيل دون وقوع اصابات أو أضرار سقوط صاروخ من غزة جنوب إسرائيل دون وقوع اصابات أو أضرار

>أعلن الجيش الإسرائيلى، أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط فى جنوب إسرائيل ليل الأحد ، فى الوقت الذى انطلقت فيها صافرات التحذير من غارة جوية فى عدة مجتمعات فى المجلس الإقليمى شعار هانجيف.

وقال سكان المجلس، الذى يضم مجموعة من المجتمعات التى تتاخم حدود قطاع غزة، إنهم سمعوا صوتا مدويا ولكن لم ترد أى تقارير عن وقوع اصابات أو أضرار، بحسب موقع " تايمز اوف إسرائيل " الالكترونى .

وذكر الجيش الإسرائيلى، أن الصاروخ سقط فى منطقة خلاء، مضيفا أنه قواته تقوم بتمشيط المنطقة.

وفى الشهر الماضي، سقط صاروخ أطلق من غزة أيضاً فى حقل مفتوح فى منطقة شعار هانجيف.. وردا على ذلك ، هاجم سلاح الجو الإسرائيلى عدة مواقع أمامية لحماس فى القطاع.

ويأتى الهجوم الصاروخى فى الوقت الذى تطالب فيه حماس بإطلاق سراح سجناء فى إسرائيل مقابل معلومات عن مصير جنديين إسرائيليين كان قد أعلن مقتلهما فى العمليات خلال حرب غزة فى الصيف الماضي.
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