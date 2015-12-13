وفد اقتصادي وإعلامي مغربي كبير يصل القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي وفدا اقتصاديا واعلاميا من المغرب في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسئولين لبحث تنمية العلاقات الإعلامية والاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترات القادمة ، كما يقوم الوفد بجولة لمشاهدة معالم القاهرة الآثارية خلال فترة تواجده والتي تستمر ٧ أيام .

صرحت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي ان الوفد يضم ٣٠ راكبا من الوزراء السابقين والاقتصاديين والاعلاميين والشخصيات الفنية والعامة بالمغرب ، وصلوا علي الطائرة المصرية القادمة من كازابلانكا ، وكان في استقبالهم بالمطار محمد السعدي السفير المغربي بالقاهرة ونبيل الامير مدير مكتب السياحة بالمطار ، وقام فريق من العلاقات العامة لشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف حمدي عبدالعزيز الشيخ مدير العلاقات العامة بانهاء اجراءات وصول الوفود واستقباله باستراحة كبار الزوار بالمطار ، عبر أفراد الوفد عن سعادتهم البالغة بسبب الاستقبال الكبير لسلطات المطار لهم .

من ناحية اخري اعتذر هشام زعزوع وزير السياحة في اللحظات الاخيرة عن استقبال الوفد بالمطار بسبب ظرف طارئ ، وقام نبيل الامير مدير مكتب السياحة بالمطار بإبلاغ الوفد انهم سوف يلتقون بوزير السياحة في مكتبه خلال اليومين القادمين .