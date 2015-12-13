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بالفيديو - كوادرادو يسجل هدفا ' على الرايق ' في فيورنتينا ويرفض الاحتفال

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بالفيديو - كوادرادو يسجل هدفا ' على الرايق ' في فيورنتينا ويرفض الاحتفال بالفيديو - كوادرادو يسجل هدفا ' على الرايق ' في فيورنتينا ويرفض الاحتفال

سجل خوان كوادرادو مهاجم يوفنتوس هدفا رائعا في شباك فيورنتينا فريقه القديم بمباراة الفريقين يوم الأحد.

ويحل فيورنتينا ضيفا على يوفنتوس ضمن الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

تقدم جوسيب إليسيتش للفيولا من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، ليرد المهاجم الكولومبي بهدف التعادل بعد ثلاث دقائق.

ومرر باتريس إيفرا كرة عرضية رائعة قابلها كوادرادو برأسية هادئة في المرمى فوق حارس فيورينتينا.

ورفض كوادرادو الاحتفال بالهدف الذي سجله في شباك فريقه القديم.

الطريف أن هذا الهدف هو الأول للنجم الكولومبي برأسه في الدوري الإيطالي حيث سبق وأن مثل كل من أودينيزي، ليتشي وفيورنتينا وأحرز 25 هدف في الدوري الإيطالي.

شاهد الهدف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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