«استخدام أحدث التقنيات للمحاكاة في التدريب الصحي» ندوة بجامعة بني سويف

نظمت كلية التمريض بجامعة بني سويف، بإشراف الدكتور محمد معبد،عميد الكلية، ندوة عن «استخدام أحدث التقنيات للمحاكاة في التدريب الصحي»، بحضور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكارلوس الشدياق ممثل شركة جو مارد والمهندس سليمان المر ممثل شركة “بي لاين” وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة بالدور الهام التي تقوم به في خدمة المجتمع و تنمية الوعي الطبي لدى الطلاب خاصة وأن الجامعة أصبح لديها منظومة طبية متكاملة بداية من كلية الطب والمستشفى الجامعي، بالإضافة إلى كلية الصيدلة وطب الفم والأسنان والعلوم الصحية التطبيقية والتمريض والعلاج الطبيعي.

وأشار نائب رئيس الجامعة، أن جامعة بني سويف تأخذ بأسباب التقدم العلمي وتتمتع بتكامل لجميع كليات القطاع الطبي على مستوى الجامعات المصرية وآن الجامعة سباقة لكل ما هو جديد وحديث في مجال التدريب الصحي مع ضرورة الاستعانة بكل وسائل المحاكاة الحديثة.

وأعرب عميد الكلية عن سعادته بدعم رئيس الجامعة لكلية التمريض رغبة منه في ان تتبوأ الكلية مكانة متقدمة بين كليات التمريض علي مستوي الجامعات المصرية.

كما أعرب ممثل شركة “جو مارد” و ممثل شركة “بي لاين” عن سعادتهما لوجودهما في جامعة بني سويف، حيث قدما عرضًا حول أحدث التقنيات للمحاكاة في مجال التدريب الصحي وأن أصبح بالإمكان أن يتفاعل المجسم مع المعدات الحقيقية وأن هناك مستشفيات كاملة أصبحت متخصصة في مجال المحاكاة بما يعد فرصة هائلة لجميع العاملين بالقطاع الطبي من أطباء وصيادلة وتمريض أن يتم تدريبهم في المكان الأمن للوصول لأقصى درجات الدقة في تشخيص المرض والتعامل مع المريض.