للنساء.. تعرفى على سبب فقدان الرغبة الجنسية وألم العلاقة الزوجية

قد تعانى نسبة كبيرة من النساء من آلام أثناء العلاقة الجنسية أو عدم الرغبة، ويرجع ذلك لبعض الأسباب غير المعروفة لدى النساء ومنها انخفاض بعض الهرمونات التى تؤثر عليها.

ووفقًا لتقرير لموقع The times of india الهندى، تعانى الكثير من النساء من مشاكل فى الرغبة الجنسية، ولكن هذا ليس دليلاً على وجود مشكلة مرضية فهناك أسباب غير معروفة لدى النساء من الممكن أن تؤثر على الرغبة الجنسية من ضمنها اضطراب الهرمونات، وقد أثبتت العديد من الدراسات أنه عند وجود اضطراب فى الهرمونات يسبب ذلك خللاً فى العلاقة الجنسية عند المرأة ويقلل الرغبة.

وأشار التقرير إلى أنه فى حال شعور المرأة بعدم الرغبة فى العلاقة الجنسية ووجود اضطراب بالحالة المزاجية، يكون ذلك نتيجة لاضطراب الهرمونات، وفى حالة وجود انخفاض بمستوى هرمون الاستروجين قد يؤثر ذلك على رغبة المرأة فى العلاقة الجنسية، ومن الممكن استشارة الطبيب وتلقى العلاج من خلال بعض أنواع الأدوية أو كريم مهبلى يحتوى على الاستروجين، حتى يساعد على تحفيز العلاقة الجنسية عند المرأة.

وأضاف التقرير أن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين عند المرأة، يحدث جفافًا بالمهبل كما أنه يؤثر على العلاقة الجنسية ما يجعلها مؤلمة، لذا لابد من مراجعة الطبيب حال الشعور بأى علامات كفقدان الرغبة أو الشعور بألم أثناء العلاقة الجنسية.