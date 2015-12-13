برتوكول بين روتاري المعادي ومياه بني سويف لتوصيل المياه لـ2500 منزل في المحافظة

شهد المستشار محمد سليم محافظ بني سويف، توقيع برتوكول بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ونادي روتاري المعادي، لتوصيل المياه لعدد 2500 منزل بالقرى الأكثر إحتياجًا بالمحافظة “الجفادون، شنرا، الجمهود بالفشن”، بحضور المستشار حلمي عبد الرازق رئيس نادي روتاري المعادي ، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأكد المستشار سلم، على أن النهوض بالمحافظة يحتاج إلى تضافر كافة الجهود، لافتًا إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني أمثال نادي روتاري المعادي وغيرهم إلى جانب الحكومة في تحقيق تغيير ملموس لدى المواطن في كافة جوانب حياته خاصة في القطاع الخدمي.

ومن ناحيته أوضح رئيس روتاري المعادي أن النادي يهدف إلى إقامة مشروعات تنموية وخيرية داخل محافظات الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستشمل 3 قرى بمحافظة بني سويف لتوصيل مياه الشرب إليها، والتي سيعقبها قرى أخرى من القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير القرى الأكثر احتياجًا وإحداث تغيير حقيقي فى حياة سكان هذه القرى من خلال دعم مشروعات البنية الأساسية بها، مما يساهم في تحسين مؤشرات التنمية بهذه المناطق، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعاملة في هذا الشأن.