فيديو | إيمان عز الدين للحكومة: «ارحموا المواطن..وجيبه ليس وسيلة لحل الأزمة المالية»

قالت الإعلامية، إيمان عز الدين، إن حل الدولة لكل أزمة مالية هو فرض رسوم على تذاكر القطار والسينما والتليفونات، حل الدولة “انها تحط ايدها في جيب المواطن”.

وأضافت عز الدين، من خلال برنامجها “مفتاح الحياة”، على فضائية الحياة، أن “الحكومة لا تشعر بمعاناة المواطن المصري”، مؤكدة أن الدولة ليس عندها حل غير فرض رسوم والحصول على أموال من الناس ، قائلة “الحكومة لا تفكر ولا تبحث عن حلول”.

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وتابعت: “تمنى من الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إنها تنزل وتسمع من الناس بنفسها وبلاش كلمة “تمام” اللى بتسمعها طول الوقت ممن حولها”.