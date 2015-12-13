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في حضور غزال.. تأجيل لقاء بورتو وماديرا بسبب الثلوج

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في حضور غزال.. تأجيل لقاء بورتو وماديرا بسبب الثلوج في حضور غزال.. تأجيل لقاء بورتو وماديرا بسبب الثلوج

استمرت عقده بازل مع لقب كأس سويسرا ليودع الفريق البطولة مثل ما حدث في أخر 3 سنوات. فخسر الفريق السويسري بركلات الترجيح أمام سيون في لقاء شهد تألق محمد النني.

بازل حل ضيفا على سيون في ربع نهائي كأس سويسرا وانتهى اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وتقدم سيون بهدفين إلا أن النني رفض الاستسلام لينجح في تقليص الفارق لصالح بازل في الدقيقة 79 بتسديدة من ركلة حرة مباشرة ترجمها بنجاح.

ونجح بازل في تعديل النتيجة في الوقت القاتل بهدف ثاني عن طريق مارك يانكو في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

شاهد الهدف

وسجل النني 5 أهداف هذا الموسم خلال 26 لقاء في 4 مسابقات مختلفة كما نجح في صناعة هدفين.

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وفي ركلات الترجيح نجح النني في تسجيل أول ركلة بنجاح إلا أن سيون نجح في الفوز في النهاية.

شاهد الركلة

وفي أخر 3 سنوات لبازل فشل الفريق في حصد البطولة لتستمر العقدة.

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