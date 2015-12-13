مصر المقاصة لـ في الجول: السيد حمدي مهمل والموقف سيتغير في حالة إدانته

"السيد حمدي إنسان طيب ولكنه مهمل".. هكذا بدأ وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة حديثه مع FilGoal.com بعد واقعة السيد حمدي لاعب الفريق.

نيابة شبرا الخيمة كانت قد أخلت سبيل لاعب المقاصة الحالي والأهلي السابق السيد حمدي من سراي النيابة دون كفالة اليوم الأحد. (طالع التفاصيل)

وكانت نفس النيابة قد أمرت بحبس اللاعب 4 أيام يوم الخميس الماضي على ذمة تحقيقات حيازته لأقراص مخدرة.

يذكر أن الشرطة قد ضبطت اللاعب فجر الخميس الماضي يقود سيارة بدون لوح معدنية وبحوزته أقراص مخدرة وفقا لما جاء بالمحضر.

وأجرى اللاعب أمس السبت، تحليل لعينة من الدم تنفيذا لقرار النيابة العامة، ومن المقرر أن تظهر نتيجة التحليل خلال أيام لبيان ما إذا كان يتعاطى المخدرات من عدمه.

وعن السيد حمدي قال مدير الكرة بالمقاصة لـFilGoal.com: "هو شخص طيب وخلوق ولكنه مهمل في بعض الأحيان. دائما ما يهمل الأوراق الرسمية وكثيرا ما يسير بدون رخصة قيادة وهذه نقطة عيب في السيد حمدي".

وأضاف "إخلاء سبيله دليل على قوة موقفه وقد يشارك في مباراة المقاولون العرب إذ قرر إيهاب جلال ذلك".

ولكن هل موقف مصر المقاصة من بقاء ومشاركة السيد حمدي سيتغير في حالة تمت إدانته؟ وليد هويدي يُجيب.

وأوضح وليد هويدي لـFilGoal.com: "وقتها سيكون القرار في يد مجلس الإدارة ولكني أتوقع إن وقتها سيختلف موقف النادي. وهذا أمر طبيعي".

وأتم "فمن الصعب أن يرتكب أي لاعب خطأ ويتم سجنه ويستمر مع فريقه. هذا يحدث في أي مكان".

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