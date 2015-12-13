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سكرتير مساعد محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة محمود طلعت شهيد العريش

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سكرتير مساعد محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة محمود طلعت شهيد العريش سكرتير مساعد محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة محمود طلعت شهيد العريش
قدم سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية مصطفى بيومى واجب العزاء لأسرة الشهيد محمود طلعت جودة، الذى استشهد أمس، إثر حادث انفجارعبوة ناسفة، بالعريش.

يذكر أن الشهيد من أبناء قرية الدبايبة التابعة لمركز بركة السبع ومتزوج وأب لطفل وهو أحد أربعة أبناء ووالده بالمعاش.

وقال والد الشهيد إنه "مستعد لتقديم كل أولاده شهداء للبلد" مؤكدا أن تضحيات شهداء الواجب من أبطال الوطن البواسل فى القوات المسلحة جاءت لتعلى كلمة الحق وأن حماة الوطن من أبناء قواتنا المسلحة البواسل سيبقون كما عهدناهم دومًا درعًا واقيًا وحصنًا لهذا الوطن المعطاء وعونًا وسندًا للحق والعدل.
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