تكريم 30 معلمًا وطالبًا بمدرسة إعدادية ببنى سويف

كرم نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف يرافقه العميد محمد إبراهيم القزاز المستشار العسكرى للمحافظة، اليوم الأحد، 20 طالبا وطالبة من المتفوقين علميا، و10 معلمين متميزين بمدرسة رياض سعد زايد الإعدادية بقرية طحابوش التابعة لإدارة مركز ناصر التعليمية شمال المحافظة.

جاء ذلك أثناء تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف المدرسة فى حضور على خليل وكيل إدارة ناصر التعليمية ضمن جولة تابع خلالها مدرسة لواء طبيب محمد رضا بقرية الكوم الأحمر بمركز بنى سويف وحضوره ومعتز حسن مدير إدارة بنى سويف التعليمية ندوة أقيمت بعنوان صالون الكومى الثقافى تم خلالها مناقشة عدة مشكلات أهمها عدم وصول خط الصرف الصحى رغم توصيل المشروع لمنازل القرية ونسبة الغياب حيث وعد نبوى بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لحل المشكلة.

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