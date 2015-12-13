إزالة 60 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بسوهاج

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له، أن الوحدات المحلية لمراكز المراغة وسوهاج وجهينة وساقلتة والبلينا والمنشاة ودار السلام، قامت بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج، بشن حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 60 حالة تعدى على الأراضي الزراعية.

تمت إزالة 20 حالة تعدى علي الأراضي الزراعية ناحية مركز المراغة، وإزالة 5 حالات ناحية مركز سوهاج ، وإزالة 4 حالات ناحية جهينة، وإزالة عدد حالتين ناحية مركز ساقلتة، وكذلك إزالة عدد 18 حالة ناحية مركز البلينا، وإزالة 5 حالات ناحية مركز المنشاة، وإزالة 6 حالات ناحية مركز دار السلام.

وفى سياق متصل قامت إدارة المتابعة بمحافظة سوهاج واللجان الفرعية علي مستوى المراكز بتحرير 43 محضرا متنوعا للمخابز لعدم إعلان مواعيد التشغيل، وللبقالة لعرض سلع مجهولة المصدر، وبالنسبة للمواد البترولية حيازة مواد بترولية وبيعها في السوق السوداء.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بالاشتراك مع الإدارة التموينية بالمركز بحملات مكبرة منذ بداية شهر ديسمبر الحالي، أسفرت عن تحرير عدد 22 محضرا لصرف كميات الدقيق المدعم وضبط كمية 1075 لتر بنزين 80 وتم تحرير المحاضر اللازمة .

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