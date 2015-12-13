وزير خارجية السودان يأمل فى حل أزمة سد النهضة فى إطار شراكة ثلاثية

>أعرب الدكتور ابراهيم الغندور وزير الخارجية السودانى عن أمله فى أن يتم حل أزمة سد النهضة الإثيوبى فى إطار شراكة ثلاثية ، بين دول حوض النيل الشرقى الثلاثة التى تضم مصر والسودان وإثيوبيا ، وقال " إن هذه الشراكة ، إذا التزمت بها الأطراف الثلاثة ، ستكون فى قوة الإطار القانونى الذى يطالب به البعض".

وأضاف الغندور ، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد بالخرطوم ، انه تم إرساء قواعد هذه الشراكة بتوقيع إتفاق المبادئ بالخرطوم بين قادة الدول الثلاثة ، رافضا الحديث عن فشل الإجتماعات السداسى ، وقال " هناك أشياء تحتاج إلى مزيد من التوضيح من الدول الثلاثة سيتم إجلاؤها خلال أسبوعين فقط ، مما يؤكد حرص مصر والسودان وإثيوبيا على التوصل إلى نتائج مرضية".

وأكد موقف بلاده بأنها تتحرك فى مفاوضات سد النهضة من منطلق المصالح الوطنية للسودان التى تحتم عليها تقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة وليس اعتمادا على القيام بدور الوسيط.

بدوره ، قال السفير معتز موسى وزير الموارد المائية والرى السودانى إنه من المتوقع أن يشهد الإجتماع السداسى المقبل ، الذى سيعقد بالخرطوم فى 27 و28 ديسمبر الجارى، خطوة إيجابية فى المفاوضات بين الدول الثلاثة، مشيرا إلى أن بلاده تتفهم تخوف مصر من تأثير المشروع الإثيوبى على حصتها من مياه النيل ، مبديا ثقته فى التزام اثيوبيا بتعهداتها فى جلسات المحادثات بأن مشروعها لن يؤثر على تدفق مجرى النيل فى مصر والسودان.

فى غضون ذلك ، كشفت مصادر مطلعة أن مصر طالبت بإرجاء إستكمال بناء سد النهضة أو إبطاء معدلات الإنشاء، ونقل الوفد المصرى جميع الشواغل وعناصر القلق للجانب الإثيوبى ورغبة مصر فى التوافق حول آلية جديدة لتنفيذ الدراسات الخاصة بالسد طبقا لميثاق المبادئ الذى تم توقيعه بالخرطوم خلال شهر مارس الماضى ، فى إطار الإحترام والإلتزام بما ورد فى الإعلان.

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