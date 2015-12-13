مقتل 17 من عناصر داعش و6 من قوات البيشمركة فى الموصل العراقية

>أفاد مصدر فى وزارة البيشمركة اليوم الأحد بمقتل 17 من عناصر تنظيم (داعش) قرب الموصل 400 كم شمال بغداد.

وقال المصدر إن "قوات البيشمركة أحبطت هجوما نفذه انتحاريون بعجلتين مفخختين من عناصر داعش على معسكر الكسك شمال غرب الموصل ما أسفر عن مقتل 17 عنصرا منهم وستة من قوات البيشمركة وإصابة اربعة اخرين".

كما أكد سكان محليون مقتل 19 مدنيا بينهم ستة نساء وأربعة أطفال فضلا عن إصابة ستة مدنيين آخرين بقصف طائرات التحالف الدولى فى منطقة الحدباء شرقى الموصل.

وفى سامراء 110 كم شمال بغداد أفاد مصدر فى قيادة العمليات بإسقاط طائرة لتنظيم داعش مساء اليوم الأحد بالقرب من ناحية الحويش 6 كم غربى سامراء بإطلاق النار عليها من مدفعية مضادة للطائرات.

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