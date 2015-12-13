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طارق يحيي لـ في الجول: أحمد حسن مشروع مدرب جيد

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طارق يحيي لـ في الجول: أحمد حسن مشروع مدرب جيد طارق يحيي لـ في الجول: أحمد حسن مشروع مدرب جيد

يرى طارق يحيي المدير الفني لنادي طلائع الجيش إن الصقر أحمد حسن "مشروع مدرب جيد".

الصقر خاض تجربته كمدرب لأول مرة مع بتروجيت.. نجح الفوز في مباراة واحدة من سبعة وتعادل في أثنين وخسر أربعة.. له خمسة أهداف وعليه 10 ويحتل الترتيب الـ14.

قبل أن يستقيل من منصبه كمدير فني ويُصرح لـFilGoal.com: "لم أقصر مع بتروجيت". (طالع التفاصيل)

وعن أحمد حسن قال طارق يحيي: "أحمد حسن مشروع مدرب جيد وأتمنى كل التوفيق له".

وأضاف لـFilGoal.com "كان لابد أن يأخذ فرصة أكبر. أرى إنه رحيله كان استعجالا إلى حد كبير".

وتحدث طارث يحيي عن مواجهة الاتحاد السكندري يوم الاثنين في الجولة من الدوري المصري.

وقال طارق يحيي: "استفدنا بشكل كبير من معسكرنا في الإسماعيلي. وأتمنى حصد الثلاث نقاط فهي هدفنا".

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ12 برصيد 6 نقاط. بينما يأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد 10 نقاط.

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