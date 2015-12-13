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المنتخب: أخطاء مسعد عوض تتكرر مع بوفون وكاسياس

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المنتخب: أخطاء مسعد عوض تتكرر مع بوفون وكاسياس المنتخب: أخطاء مسعد عوض تتكرر مع بوفون وكاسياس

دافع أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني لمنتخب مصر عن مسعد عوض حارس مرمى الأهلي والمنتخب الأوليمبي.

منتخب مصر الأوليمبي ودع بطولة إفريقيا تحت 23 سنة وفشل في التأهل إلى الأولمبياد بعدما سكنت شباك مسعد عوض 4 أهداف.

وعن مسعد عوض قال أحمد ناجي: لا داع لتضخيم أخطاء مسعد عوض، فهي أخطاء واردة، وحدثت مع حراس كبار مثل بوفون وكاسياس".

وناشد مدرب عبر قناة الحياة: "لقد أخفقنا في التأهل للأولمبياد، ولكن أتمنى ألا نخسر كل شيء بالقسوة على لاعبين صغار ينتظرهم مستقبلا كبيرا".

وواصل: "مسعد عوض خامة مميزة، ونال لقب أفضل حارس مرمى شاب في أفريقيا، وشارك مع الأهلي في عدة مباريات الموسم الماضي، وأدى بشكل جيد. لا أتفق مع تصريح عادل طعيمة مدير قطاع الناشئين بالأهلي الذي أكد أن مسعد عوض لا يصلح للنادي الأهلي".

واختتم أحمد ناجي: "أرجوكم .. كفاية البحث عن كبش فداء لكل إخفاق، فأداء مسعد عوض في البطولة الأفريقية لم يكن كارثيا لهذه الدرجة".

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