الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة ' المستبعدين من القائمة الإفريقية '

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عدم استقرار البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق على أي اسم مستبعد من قائمة الفريق في إفريقيا.

وسيواجه الأهلي الفائز من مواجهة ريكرياتيفو الأنجولي ضد راسينج من غينيا الاستوائية. بينما يواجه الزمالك الفائز من مواجهة نيمبا الليبيري ضد دوالا الكاميروني.

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وخرجت تقارير صحيفة تشير إلى أن بيسيرو حدد أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي الإفريقية ومن ضمنهم أحمد الشيخ وأحمد عبد الظاهر وهما ما نفاه عبد الحفيظ تماما لـFilGoal.com.

وقال سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "لم يحدد بيسيرو حتى الآن أي اسم مستبعد من القائمة الإفريقية".

وأضاف "التحديد لن يكون قبل يوم 25 ديسمبر وهو أول أيام فتح القائمة الإفريقية".

وسيتم فتح باب القائمة الإفريقية يوم 25 ديسمبر على أن تنتهي في الـ31 من الشهر ذاته. ويحق بعد ذلك لأي نادي التعديل في قائمته ولكن بوجود غرامة.

وأكمل حديثه قائلا: "بيسيرو لم يستقر حتى اللحظة على أي لاعب. لم تصل إليه قناعة تامة من أي لاعب بخصوص مشاركته من عدمها".