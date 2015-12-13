الخس صديق المسنين.. يقوى المناعة ويعالج الهشاشة ويطيل العمر

النظام الغذائى لكبار السن أحد أهم العناصر التى تساعدهم على التعايش مع شيخوختهم وأمراضها بشكل مختلف، فإهمال العناصر والأطعمة التى يتناولها كبير السن قد تؤثر بشكل مباشر على مناعته، وقدرة جسده الضعيف على مواجهة المرض، وبخاصة أمراض الشيخوخة.

وعن تغذية كبار السن التى تتناولها الكثير من الدراسات والأبحاث مؤخرًا، ربط الأطباء بين الخس كأفضل الخضراوات الورقية على الإطلاق، وبين فوائده بشكل خاص لكبار السن، وأوضح الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الغذاء، أن للخس الكثير من الفوائد كأحد أنواع الخضراوات بشكل عام، وذلك لاحتوائه على كم هائل من العناصر، وبشكل خاص له أهمية خاصة لدى كبار السن والمتقدمين فى العمر، فهو عنصر مهم لا يصح أن يخلو يومهم منه.

وتابع الباحث فى الغذاء حديثه عن الخس وفوائده لكبار السن، بأنه مصدر عظيم للعناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات، إلا أن الدراسات الحديثة أبرزت أهمية خاصة للخس لكبار السن واعتبرته صديق المسنين، فمضادات الأكسدة وحمض الفوليك بالخس تعمل على رفع مناعة الجسم بشكل عام، بحيث يعزز تناوله المنتظم مقاومة جسم المسن لأمراض الشيخوخة كلما تقدم بالعمر، وبالتالى فهو يعمل على إطالة العمر بما يحويه من عناصر مركزة كالمنجنيز.

كما أكد مروان أن الخس بما يحويه من كالسيوم مفيد فى تأخير الإصابة بهشاشة العظام، وتحسين حالة المفاصل لمن يعانون منها بالفعل من كبار السن، ويحتوى الخس على كم هائل من النحاس والماغنسيوم، كما أن البوتاسيوم ومجموعات فيتامين "ب" المركب التى تملؤه تساعد فى الوقاية من تيبس العظام لدى الكبار، وكذلك حماية البشرة من التجاعيد القاسية، كما أنه يحسن وظائف جسم المسن بشكل عام، وحركته.