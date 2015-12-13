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جنايات المنيا تؤجل محاكمة 208 إخوان بتهمة الانضمام لجماعة محظورة إلى أبريل

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جنايات المنيا تؤجل محاكمة 208 إخوان بتهمة الانضمام لجماعة محظورة إلى أبريل جنايات المنيا تؤجل محاكمة 208 إخوان بتهمة الانضمام لجماعة محظورة إلى أبريل
قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عادل فلتس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 208 إخوان، إلى شهر أبريل المُقْبِل لسماع شهود الإثبات فى أحداث تظاهر والانضمام إلى جماعة محظورة.

ونظرت المحكمة 3 قضايا، الأولى متهم فيها 37 إخوانيًا فى أحداث تظاهر بمركز سمالوط عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، وأجلت إلى اليوم الثانى من دور شهر أبريل المقبل لسماع الشهود،
>والقضية الثانية متهم فيها 33 إخوانيًا بمركز بنى مزار، بينهم ممدوح مبروك مدير المكتب الإدارى لجماعة الإخوان، وقررت المحكمة تأجيل جلستها إلى اليوم الرابع من دور شهر أبريل لنفس القرار.

وأجلت جنايات المنيا محاكمة 148 متهما من عناصر الإخوان، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر أبريل المقبل مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين بدون ضمان مالى، والمتهمين فى أحداث التعدى على مبنى النيابة الإدارية، وحرق محكمة سمالوط، والتعدى على مبنى مجلس المدينة، والتعدى على قوات الأمن، والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب فى أحداث العنف التى شهدتها المنيا عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

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مصر 365