قبل قمة النصر والاتحاد.. الهجوم وحده لا يكفي للتفوق

يلتقي النصر والاتحاد في قمة الأسبوع من الدوري السعودي، وتعتبر هذه المباراة محورية للفريقين، فالعالمي يريد التخلص من لعنة التعادلات وتحقيق انتصار معنوي قبل أن يكون فني، بينما يريد العميد مواصلة الانتفاضة القوية، تحت قيادة المدرب المؤقت عادل عبد الرحمن، قبل أن يتولى بيتوركا المهمة رسميا من الجولة المقبلة.

تفوق الاتحاد

يتفوق الاتحاد هجوميا على النصر، فالفريق القادم من جدة سجل هذا الموسم 22 هدف، وسدد 112 كرة على مرمى المنافسين، عكس النصر الذي اكتفى بتسجيل 15 هدف، رغم أنه سدد أكثر برقم 118 تسديدة.

وهذا يعني فنيا قوة الحسم عند لاعبي الاتحاد، من خلال ترجمة الفرص إلى أهداف، عكس النصر الذي يعاني من سلبية هجومية واضحة، وتعادلات مستمرة مع المدرب كانافارو.

ريفاس السر

يقدم المحترف جيليمن ريفاس مستوى جيد جدا مع الاتحاد هذا الموسم، وعلى العكس تماما، يعاني محمد السهلاوي من انخفاض واضح بالمستوى، وبالتالي تنعكس أرقام الهدافين على أداء فرقهم بكل تأكيد.

فريفاس سجل 12 هدف هذا الموسم، وسدد 32 تسديدة منهم 19 على المرمى، أما السهلاوي فسجل 4 أهداف فقط، وسدد 21 تسديدة، منهم 9 تسديدات فقط على المرمى.

تفاصيل الدفاع

وبنفس قدر قوة هجوم الاتحاد، فان دفاعه ليس في المستوى أبدا، ويتلقى أهداف عديدة في المباريات الكبيرة، لذلك استقبلت شباكه 14 هدف هذا الموسم، وسقط بقوة أمام الأهلي في الديربي.

ونتيجة هذه الأرقام، تعتبر فرص الاتحاد أفضل هجوميا، لكن في مثل هذه المباريات، قوة دفاعك تعني الكثير، ومن هذا الباب فقط، يمكن عودة السهلاوي ورفاقه إلى التألق من جديد.