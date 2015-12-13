بالفيديو - دورتموند يكتسح آينتراخت فرانكفورت برباعية

(إفي): اكتسح بوروسيا دورتموند يوم الأحد ضيفه آينتراخت فرانكفورت في الجولة الـ16 من البوندلسيجا بأربعة أهداف لواحد ليواصل ملاحقة بايرن ميونيخ المتصدر.

وعاقب دورتموند ضيفه على تقدمه المبكر (ق6) بواسطة ألكسندر مايير، بالرد بأربعة أهداف جاء أولها في الشوط الأول بواسطة الأرميني هنريك مخيتاريان (ق24).

وقبل نهاية الوقت الأصلي الشوط الأول بدقيقة تعرض لاعب الضيوف، سلوبودان ميدوفيتش للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، لتحتسب ركلة جزاء اهدرها الجابوني بيير ايمريك اوباميانج.

خلال الشوط الثاني سجل أوباميانج الهدف الثاني (ق57) ثم أضاف ماتس هوميلس الهدف الثالث بعدها بأربع دقائق قبل أن يختتم أدريان راموس الرباعية (ق86).

بهذا يكون حقق "أسود فستفاليا" فوزهم الثالث على التوالي ليرتفع رصيدهم إلى 38 نقطة بفارق خمس نقاط عن بايرن المتصدر، فيما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 14 نقطة في المركز الـ15.