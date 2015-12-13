التشكيل - الـ ' بي بي سي ' يقود ريال مدريد أمام فياريال

أعلن رافائيل بنيتيث مدرب ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة فياريال، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني على ملعب "المادريجال" الخاص بفريق الغواصات.

ريال مدريد يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 30 نقطة، ويسعى للفوز لتقليص الفارق مع برشلونة إلى نقطتين.

ثلاثي الهجوم الخطير جاريث بيل، كريم بنزيمه وكريستيانو رونالدو سيقودون الميرنجي، في حين عاد كاسميرو لقيادة وسط الملعب.

وجاء التشكيل

حراسة المرمى" كيلور نافاس

خط الدفاع: مارسيلو، سيرجيو راموس، بيبي، دانيلو

خط الوسط: كاسميرو، مودريتش، خاميس رودريجيز، جاريث بيل

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، كريم بنزيمة