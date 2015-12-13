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غزال يشارك في خسارة ماديرا أمام بورتو

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غزال يشارك في خسارة ماديرا أمام بورتو غزال يشارك في خسارة ماديرا أمام بورتو

خسر ناسيونال ماديرا الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري علي غزال أمام فريق بورتو بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري البرتغالي.

ماركانو تقدم مبكرا في الدقيقة السادسة لبورتو، إلا أن ماديرا أدرك التعادل سريعا في الدقيقة الثامنة عن طريق ويليان باربوزا.

بورتو عاد للتقدم من جديد، وفي الدقيقة الـ 14 نجح الجزائري ياسين براهيمي في إدراك الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم بورتو بهدفين مقابل هدف.

في شوط المباراة الثاني، استمرت النتيجة كما هي، لينتهي اللقاء بفوز بورتو بهدف مقابل لا شيء.

علي غزال شارك في المباراة بشكل أساسي، واستمر في اللقاء حتى نهايته، قدم أداء طيب خلال أحداث اللقاء.

فوز بورتو رفع رصيده للنقطة الـ 33 مرتقيا للصدارة بشكش مؤقت، في حين تجمد رصيد ناسيونال ماديرا عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 12.

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