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بالفيديو - الحمد لله .. ' صلاح لا يعاني من الإصابة '

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بالفيديو - الحمد لله .. ' صلاح لا يعاني من الإصابة ' بالفيديو - الحمد لله .. ' صلاح لا يعاني من الإصابة '

في لقطة أقلقت المصريين وجماهير روما خرج محمد صلاح جناح الفريق مستبدلا بعد دقيقتين سقوطه على الأرض دون تدخل من أحد.

وحل روما ضيفا على نابولي ضمن الجولة 16 من الدوري الإيطالي وتعادل 0-0، في المباراة التي لعبها محمد صلاح بشكل أساسي وخرج في الدقيقة 75.

وعاد صلاح من الإصابة بعد شهر من الغياب، وشارك لمدة نصف ساعة في مباراة باتي بوريسوف في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وشهدت الدقيقة 73 سقوط صلاح على الأرض عندما زلت قدمه أثناء هجمة لنابولي، بعدها ظل نجم منتخب يركض بشكل غير مريح حتى قرر رودي جارسيا تبديله في الدقيقة 75.

وأكد حسين ياسين مراسل Bein sports عقب اللقاء أن صلاح لم يخرج بسبب الإصابة.

وأضاف "من الطبيعي ألا يلعب صلاح مباراة كاملة بعد غياب لشهر بسبب الإصابة، ومن الممكن أن يلعب النجم المصري كامل دقائق المباراة المقبلة".

ويلعب روما مع فريق سبيتسيا في دور الـ16 من كأس إيطاليا يوم الأربعاء المقبل.

شاهد لقطة صلاح وتوضيح أمر الإصابة من هنا

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فيديو اليوم السابع

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