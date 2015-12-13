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أمريكا والحلفاء يستهدفون داعش بـ22 غارة جوية فى سوريا والعراق

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أمريكا والحلفاء يستهدفون داعش بـ22 غارة جوية فى سوريا والعراق أمريكا والحلفاء يستهدفون داعش بـ22 غارة جوية فى سوريا والعراق

>قال التحالف الذى يقود العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 15 ضربة جوية ضد التنظيم المتشدد فى العراق و7 ضربات فى سوريا أمس السبت.

وذكرت قوة المهام المشتركة اليوم الأحد، أن 7 ضربات فى الرمادى أصابت عدة أهداف للتنظيم، فى وقت تحاول فيه القوات العراقية استعادة المدينة من المتشددين.

وأضاف التحالف فى بيان، أن ضربات جوية أخرى فى العراق أصابت أهدافا قرب الموصل والفلوجة وسنجار وتلعفر والسلطان عبد الله وراوة والقيارة.

وقالت قوة المهام المشتركة فى بيان إن الضربات الجوية فى سوريا أصابت أهدافا قرب خمس مدن منها الرقة معقل داعش.
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