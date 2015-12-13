أخبار اليمن اليوم.. مقتل 53 مسلحا من الحوثيين وقوات "صالح"

أبرزت أخبار اليمن اليوم قتل 53 مسلحاً من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح وجرح العشرات، فيما تناولت أخبار اليمن اليوم زيارة خالد بحاح إلى قطر.>وتناولت أخبار اليمن اليوم مقتل 53 مسلحاً من ميليشيا الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس المخلوع على عبد الله صالح وجرح العشرات، فى المواجهات المسلحة التى دارت اليوم الأحد، مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز.

وقالت مصادر المقاومة الشعبية، إن تلك الحصيلة كانت كذلك جراء القصف الذى شنه طيران التحالف العربى على مواقع الحوثيين وقوات صالح. وبحسب المصادر، فإن طيران التحالف كثف غارته الجوية منذ صباح اليوم مستهدفا مواقع تمركز المليشيات فى تبة عمد ونقطة حبيل سلمان وجامعة تعز غرب المدينة، إلى جانب معسكر اللواء 22 سابقا بمنطقة الجند وتبة عبدالله القاضى وبوابة القصر الجمهورى ومواقع أخرى شرق المدينة. واستهدفت غارات أخرى أحد الجسور بالقرب من معسكر اللواء 35 بمفرق المخا، ومدرسة أحمد فرج بالمطار القديم والسجن المركزى بمنطقة الضباب غرب المدينة .

واشارت اخبار اليمن اليوم الى المواجهات التى دارت ووصفت بأنها "الأعنف" بين رجال الجيش والمقاومة والحوثيين وقوات صالح فى منطقة المغنية بالقبيطية جنوب شرق تعز، إثر هجوم شنه الحوثيون على المنطقة.

وتناولت اخبار اليمن اليوم لقاء نائب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء ، خالد بحاح، فى العاصمة القطرية الدوحة بوزير الداخلية القطرى الشيخ عبد الله ناصر بن خليفة آل ثان.