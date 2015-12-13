"عريقات"يوافق على التحدث بمؤتمر لـ"هاآرتس"بعد إنزال علم إسرائيل من المنصة

وافق امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على إلقاء كلمة فى مؤتمر صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية المنعقد بنيويورك ،بعد إنزال العلم الإسرائيلى من المنصة .

وذكرت " هاآرتس" أن عريقات قال ان صراعاتنا ليست دينية، واليهودية والإسلام والمسيحية أديانا سماوية ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يعمل على تحويل الصراع لصراع بين الدولة اليهودية لنتنياهو والدولة الاسلامية لأبو بكر البغدادي.

وقال مين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن المفاوضات الثنائية برعاية أمريكا انتهت، ولن يسمح بها بعد الان، ونريد مؤتمر دولي بمشاركة الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، والاتحاد الاوروبي ، ودوّل البريكس، والدول العربية، وهدف محدد، دولتين على حدود 1967، دولة فلسطين على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، وفق سقف زمنى محدد.

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