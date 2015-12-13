أخبار عاجلة

بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
بالصور.. فوز 1450 شخصًا بقرعة الحج في الإسكندرية -
بسبب الغياب والانقطاع عن العمل.. "أوقاف المنيا" تُحيل 24 موظفًا للتحقيق -
وزير النقل: منظومة الإشارات في السكة الحديد لن تحقق السلامة المطلوبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"عريقات"يوافق على التحدث بمؤتمر لـ"هاآرتس"بعد إنزال علم إسرائيل من المنصة

Google+ Print
"عريقات"يوافق على التحدث بمؤتمر لـ"هاآرتس"بعد إنزال علم إسرائيل من المنصة "عريقات"يوافق على التحدث بمؤتمر لـ"هاآرتس"بعد إنزال علم إسرائيل من المنصة
وافق امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على إلقاء كلمة فى مؤتمر صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية المنعقد بنيويورك ،بعد إنزال العلم الإسرائيلى من المنصة .

وذكرت " هاآرتس" أن عريقات قال ان صراعاتنا ليست دينية، واليهودية والإسلام والمسيحية أديانا سماوية ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يعمل على تحويل الصراع لصراع بين الدولة اليهودية لنتنياهو والدولة الاسلامية لأبو بكر البغدادي.

وقال مين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن المفاوضات الثنائية برعاية أمريكا انتهت، ولن يسمح بها بعد الان، ونريد مؤتمر دولي بمشاركة الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، والاتحاد الاوروبي ، ودوّل البريكس، والدول العربية، وهدف محدد، دولتين على حدود 1967، دولة فلسطين على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، وفق سقف زمنى محدد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365